SUEZ : et PreZero signent un protocole d'accord pour un partenariat stratégique et entrent en négociations exclusives pour la cession des activités de Recyclage et Valorisation de SUEZ dans 4 pays d'Europe continentale

SUEZ et PreZero, la branche environnementale du Groupe Schwarz, annoncent conjointement aujourd'hui : > La signature d'un protocole d'accord dit MoU (Memorandum of Understanding) visant à explorer l'opportunité de développer des partenariats stratégiques pour promouvoir des solutions innovantes de gestion de déchets et accélérer le développement de l'économie circulaire en Europe ; > L'entrée en négociations exclusives pour la cession des activités de Recyclage et Valorisation de SUEZ - hors activités de recyclage des plastiques et de traitement de déchets dangereux - dans les 4 pays d'Europe continentale suivants : les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Allemagne et la Pologne. SUEZ atteint ainsi environ 40% 1 de l'objectif de rotation d'actifs annoncé en octobre dernier dans le cadre de son plan stratégique SUEZ 2030, et trouve, avec PreZero, un nouvel environnement bénéfique au développement de l'activité et de ses collaborateurs.

PARTENARIAT STRATEGIQUE

Dans le cadre du protocole d'accord, SUEZ et le Groupe Schwarz vont explorer l'opportunité de développer des partenariats stratégiques permettant d'accélérer le développement de l'économie circulaire. Les deux Groupes souhaitent réunir leurs compétences fortes et complémentaires dans le domaine de la gestion des déchets et des services de recyclage : SUEZ, avec ses implantations et son savoir-faire sur les marchés Français et européens des déchets et de la gestion de l'eau et Schwarz, le plus grand distributeur européen et pionnier de la gestion des déchets recyclables à travers sa branche environnementale PreZero. Par ailleurs, SUEZ et PreZero sont entrés en négociations exclusives pour la cession de certaines activités de recyclage et de valorisation des déchets de SUEZ en Allemagne, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Pologne. Cette transaction ouvre la voie pour de nouvelles opportunités et collaborations entre SUEZ et le Groupe Schwarz.

CESSION ENVISAGEE

SUEZ est l'un des leaders aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Allemagne et en Pologne sur l'ensemble de la chaîne de valeur du recyclage et de la valorisation des déchets. La société opère de la collecte au tri en passant par la transformation et le traitement et ce, pour une large variété de déchets (bois, verre, papier, métal…) au sein de 125 sites gérés par plus de 6 700 employés. En 2019, ces activités ont généré un chiffre d'affaires d'environ 1 110 M€ et un EBITDA2 ajusté d'environ 100 M€. La transaction envisagée valorise les activités cédées à 1 100M€ (Valeur d'Entreprise).

Pour SUEZ, cette cession marque une nouvelle étape majeure dans l'exécution de son plan de rotation d'actifs déployé dans le cadre de sa stratégie SUEZ 2030 : celle-ci vise à faire du Groupe le leader mondial, agile, innovant et hautement technologique des services à l'environnement, notamment grâce à sa stratégie de croissance sélective.

L'opération devrait être conclue au cours du premier trimestre 2021, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires et des conditions suspensives usuelles, dont la consultation des instances représentatives du personnel.

Commentant l'opération, Bertrand Camus, Directeur Général de SUEZ, a déclaré : « Ce projet marque une étape majeure dans la réalisation de notre plan stratégique SUEZ 2030, présenté en octobre dernier qui prévoit de concentrer nos forces notamment en France et en Europe sur les activités et les géographies où l'on peut déployer nos innovations les plus prometteuses pour être le leader des services à l'environnement. Cette opération s'inscrit dans notre programme de rotation d'actifs et valorise la qualité de notre portefeuille d'activités. Je me réjouis de l'opportunité d'accélérer l'économie circulaire avec nos partenaires du Groupe Schwarz dans le cadre du protocole d'accord signé aujourd'hui. Nous sommes convaincus que, au sein de PreZero, ces activités et leurs équipes poursuivront leur croissance au bénéfice de l'environnement. »

PreZero, la branche environnementale du Groupe Schwarz, est l'une des entreprises leaders dans la gestion des déchets et du recyclage et gère ainsi tous les services tout au long de la chaîne de valeur, y compris l'élimination et la collecte des déchets, le tri, le traitement et le recyclage. Outre l'Allemagne, PreZero est actif dans d'autres pays européens et en Amérique du Nord avec plus de 3 600 employés répartis sur plus de 90 sites. Au cours des dernières années, PreZero s'est développé avec notamment plusieurs acquisitions ayant permis d'étendre sa présence géographique et son expertise. L'ambition de PreZero est de créer un monde dans lequel les circuits fermés permettent de limiter le gaspillage des ressources. Leur devise : zéro déchet, et le 100% de matières réutilisables.

Thomas Kyriakis, membre du Conseil d'Administration de PreZero, a ajouté : « L'acquisition des activités de SUEZ Recyclage et Valorisation aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Allemagne et en Pologne va significativement élargir les capacités de PreZero à agir à chaque étape du cycle de vie des matériaux afin d'améliorer la valorisation des matières recyclables et de réduire la consommation de ressources naturelles. Les clients municipaux et nos partenaires commerciaux et industriels bénéficieront également de notre capacité à stimuler la concurrence. Dans le même temps, conscient de ses responsabilités, PreZero est fier de contribuer à établir une économie circulaire durable. »

« Cette acquisition va nous permettre de combiner l'expertise de PreZero et des activités acquises, générer des synergies et accélérer notre croissance. En améliorant notre portefeuille de services et en élargissant notre couverture géographique, nous créons une valeur ajoutée durable pour nos clients », a souligné Gerald Weiss, Managing Director de PreZero International.

À l'issue de la transaction, PreZero emploiera au total environ 10 300 personnes en Allemagne, en Pologne, aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en Autriche, en Italie et aux États-Unis.

1 Cumul des opérations annoncées

2 Hors dette IFRS 16