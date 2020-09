SUEZ : et Vauban Infrastructure Partners intensifient leur partenariat pour investir un milliard d'euros en France

la signature prochaine d'un premier projet de production et de recyclage circulaire de chaleur issue de Combustibles Solides de récupération, Biosynergy 76, destinée à approvisionner en chaleur durable le réseau de chaleur urbain du Havre, et plusieurs sites industriels installés sur le port ; et

l'élaboration et la remise d'une offre à la Métropole de Nice, portant sur la modernisation et l'exploitation en concession d'une unité de valorisation énergétique des déchets et d'un centre de tri adjacent, un projet essentiel à l'optimisation du processus de valorisation des déchets sur ce territoire et l'amélioration de sa performance énergétique.

Depuis cette annonce, Vauban IP et Suez ont concrétisé ce partenariat et entendent, dès à présent, le renforcer afin de répondre de façon encore plus ambitieuse aux besoins d'investissements dans le secteur de l'eau, de l'assainissement et des déchets (construction ou rénovation d'usines de production d'eau potable ou d'assainissement, d'unités de valorisation énergétique des déchets, d'unités de méthanisation des déchets organiques ou des boues d'épuration…) pour déployer de nouvelles infrastructures contribuant à la transition environnementale et sociale.De nombreux projets ont été identifiés, tant dans le secteur des déchets avec près d'une vingtaine de projets liés à la valorisation de Combustibles Solides de Récupération (CSR) et à la modernisation / reconstruction de centres de tri, que dans le secteur de l'eau, avec notamment des projets de contrats de grande envergure qui mobiliseront d'ores et déjà, plus d'un milliard d'euros d'investissement de Suez Investissement Local, renforçant ainsi significativement les ambitions et les moyens de ce partenariat.Cette mobilisation se traduit dès à présent par l'avancée de deux projets aux services des territoires :L'approche de Suez Investissement Local, collective et partenariale, repose sur la mise en commun des expertises des équipes de Suez qui réunissent des savoir-faire industriels et opérationnels uniques, et les compétences financières de Vauban Infrastructure Partners, partenaire de longue date de l'investissement dans les territoires en France, avec une politique d'investissement au service d'un alignement d'intérêts des parties prenantes optimal à travers une approche holistique et un engagement de ses fonds sur le très long terme (25 ans).Suez et Vauban Infrastructure Partners réaffirment ainsi leur mobilisation afin d'apporter à Suez Investissement Local les moyens de développer des solutions innovantes pour la réalisation d'un programme ambitieux d'infrastructures durables au service des territoires, dans l'intérêt des citoyens usagers de ces infrastructures et avec un engagement d'innovation et de compétitivité., rappelle « L'ambition de Vauban Infrastructure Partners est de développer et d'investir en coopération avec notre partenaire industriel Suez, sur des projets innovants et durables, concourant au développement et à l'emploi dans les territoires français et je salue la concrétisation, l'accélération et le renforcement de ce partenariat à travers les avancées significatives enregistrées sur la première vague de projets en cours de montage ».