SUEZ fait monter les enchères

Veolia cède près de 3% à 22,66 euros tandis que Suez grappille 0,12% à 17,18 euros. Les investisseurs jouent la prudence alors que l'issue de la bataille que se livrent les deux groupes reste incertaine. Ce matin, dans le sillage de la publication de ses résultats annuels, Suez a rejeté sans surprise l'OPA de son concurrent, au motif, connu, qu'elle conduirait à son démantèlement. En revanche, le groupe a évoqué directement le prix de l'offre, 18 euros, qu'il juge insuffisant. Suez est allé plus loin en suggérant un relèvement de la proposition à 19 euros, au minimum.Cette déclaration pourrait inquiéter les actionnaires de Veolia si elle était prise au mot par son patron.Depuis le début, Antoine Frérot fait preuve d'une détermination sans faille pour l'emporter, quitte à surenchérir ?Dans ce cas, les actionnaires de Veolia risquent de grincer des dents. Pourquoi faire preuve de largesse vis-à-vis de Suez alors que sa valeur est actée : 18 euros par titre, soit le prix payé pour s'emparer du bloc de 29,9% auprès d'Engie il y a quelques mois à peine.Évidemment, Suez n'est pas de cet avis. Dans son communiqué, le groupe se félicite de ses "solides résultats 2020" qui prouvent, selon lui, que la solitude lui sied très bien.De plus, la révision à la hausse de ses perspectives 2021 confirme que la création de valeur initiée par le plan stratégique Suez 2030 est bien sur les rails.Dans ce cadre, le prix de 18 euros comme tous les éléments de valorisation retenus par Veolia, sont obsolètes.D'autant que depuis le 4 octobre, date à laquelle Veolia et Engie ont fait affaire, le monde a changé. Grâce aux vaccins, les perspectives économiques se sont éclaircies et le CAC 40 a gagné près de 20%Enfin, à l'époque, Sure estimait déjà que la prime de 13,1% par rapport au cours de février 2020, soit avant la crise sanitaire, était insuffisante par rapport aux synergies d'une fusion Suez-Veolia.Maintenant, les actionnaires de Suez trancheront à l'assemblée générale prévue au printemps. Et elle s'annonce tendue.Le fonds activiste français Ciam, qui détient moins d1'% du capital de Suez, compte proposer une résolution en vue de révoquer les membres du conseil d'administration hostiles aux discussions avec Veolia.Face à cette révolte, qui pourrait se muer en révolution, Suez a décidé de soigner ses actionnaires avec une hausse de 44% son dividende 2020 à 0,65 euro par action, la promesse d'un dividende 2021 compris entre 0,8 et 0,85 euro et enfin, la confirmation d'un dividende exceptionnel d'un milliard d'euros, sans plus de détails.