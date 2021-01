SUEZ : finalise l'acquisition du portefeuille de membranes d'osmose inverse de Lanxess

Eau

04 janvier 2021

SUEZ annonce avoir finalisé l'acquisition du portefeuille de membranes d'osmose inverse du groupe de chimie de spécialités LANXESS. Avec cette opération, SUEZ intègre une technologie d'osmose inverse, ces membranes compléteront l'offre de la division Water Technologies & Solutions et permettront d'accompagner toujours plus la clientèle dans le traitement de l'eau. Cette acquisition permettra au Groupe d'étendre à la fois son offre et sa capacité de production et de renforcer sa croissance conformément au plan stratégique « Shaping SUEZ 2030 ».