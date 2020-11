SUEZ : inaugure la nouvelle usine de production d'eau potable « Kelani River Bank » à Colombo, capitale du Sri Lanka

SUEZ annonce la finalisation de la phase II du projet de conception et de construction de l'usine de traitement de l'eau Kelani River Bank (KRB2) à Colombo, au Sri Lanka. L'usine, d'une capacité de production de 180 000 m 3 d'eau par jour, a été inaugurée ce jour par l'Honorable Premier ministre du Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa. Grâce à cette nouvelle extension, la capacité de production totale du site est doublée pour atteindre 360 000 m 3 d'eau par jour, et permet d'approvisionner 1,75 million d'habitants supplémentaires en eau potable dans le nord de la capitale Colombo.

L'usine de production d'eau potable KRB2 illustre l'expertise du Groupe dans le déploiement de solutions durables de production d'eau. SUEZ a intégré des technologies et des procédés lesquels, en plus d'optimiser les performances de l'usine en fonction des conditions climatiques locales, minimisent la consommation d'énergie, le gaspillage d'eau et l'impact environnemental du site. L'usine est dotée de deux technologies avancées, « Pulsatube » and « Aquazur V », qui lui permettent de traiter de plus grandes quantités d'eau tout en s'adaptant aux importantes variations de qualité et de débit d'eau induites par les conditions météorologiques extrêmes auxquelles le pays est régulièrement confronté. L'inauguration de cette usine représente une étape importante dans le rayonnement international du Groupe, et témoigne de la reconnaissance acquise par SUEZ pour son expertise dans la fourniture d'eau potable à travers le monde.

À l'occasion de l'inauguration de l'usine, l'Honorable Premier ministre du Sri Lanka Mahinda Rajapaksa a déclaré : « C'est avec grand plaisir que je félicite aujourd'hui l'Office national en charge de la gestion de l'eau du Sri Lanka (NWSDB3) et SUEZ pour cette réalisation remarquable, qui permettra de fournir de l'eau potable à des millions de Sri Lankais. Les technologies de pointe dont bénéficie cette usine et les plus hauts standards de qualités auxquels elle répond garantiront un approvisionnement fiable en eau au profit des riverains. Cet accomplissement témoigne d'une étroite collaboration entre les deux équipes sur ce projet phare de traitement de l'eau au Sri Lanka. »