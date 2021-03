SUEZ : remporte un contrat dans l'eau au Sri Lanka

L'Office national en charge de la gestion de l'eau du Sri Lanka (NWSDB) a confié à Suez un nouveau contrat pour concevoir, construire et exploiter la première installation de désalinisation d'eau de mer par osmose inverse à Jaffna, la capitale de la province du nord du pays. Le chiffre d'affaires total de ce contrat est estimé par Suez à 60 millions d'euros.



D'une capacité de 24 000 m3, l'installation, en partie financé par la Banque Asiatique de Développement, sera conçue et construite sur une période de deux ans et demi, puis exploitée et entretenue par Suez pendant sept ans. L'usine fournira de l'eau potable à 300 000 habitants de la ville de Jaffna et des zones urbaines et rurales environnantes.