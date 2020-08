Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

SUEZ (+18,50% à 14,51 euros)Le secteur de l'énergie et de l'environnement s'est bien porté en bourse ce lundi. Les perspectives d'une fusion entre Veolia et Suez et d'un recentrage des activités d'Engie ont enthousiasmé le marché.