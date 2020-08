Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

SUEZ (+18,55% à 14,51 euros)Le secteur de l'énergie et de l'environnement se porte bien en bourse ce lundi. Les perspectives d'une fusion entre Veolia et Suez et d'un recentrage des activités d'Engie enthousiasment le marché.