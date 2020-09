SUEZ rejette l'offre améliorée de VEOLIA

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ENGIE 1.60% 11.46 -21.67% SUEZ SA 5.93% 15.805 10.64% VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.09% 18.52 -22.73%

Réagissant à l'offre améliorée de Veolia, Suez en " en appelle au Conseil d'Engie et à ses actionnaires pour ne pas décider de l'avenir de Suez dans les conditions et le calendrier dictés par Veolia ". Veolia a relevé son prix de 15,5 à 18 euros, valorisant sa proie à 11,7 milliards d'euros, soit un bonus de 500 millions par rapport à l'offre de départ. Le PDG de Veolia, Antoine Frérot attend une réponse rapide d'Engie. Sa proposition sera en effet caduque ce soir à minuit.S'agissant des actionnaires, Suez " observe que rien ne garantit qu'ils bénéficieront d'une offre en numéraire au même prix et conditions qu'Engie ". " L'OPA en numéraire évoquée par le PDG de Veolia depuis le communiqué du 30 août de Veolia n'est pas reprise dans le document diffusé ce-jour. Ce processus crée une rupture d'égalité dans le traitement des différents actionnaires " ajoute le groupe.Le Conseil indique également qu'il poursuit activement ses travaux afin de permettre l'annonce, dans les meilleurs délais, d'une solution pour l'ensemble des actionnaires de Suez.