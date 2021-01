Eau 08 janvier 2021 | Amérique du Nord SUEZ renforce sa présence aux États-Unis avec l'acquisition des réseaux d'eau et d'assainissement de « Heritage Hills Water and Sewage Works Corporation » dans le comté de Westchester de l'état de New York Plus de 500 000 habitants desservies dans cinq comtés de New York. SUEZ annonce avoir finalisé l'acquisition de 'Heritage Hills Water Works Corporation' et de 'Heritage Hills Sewage Works Corporation' à Somers, dans le comté de Westchester de l'État de New York, pour un montant d'environ 7,3 millions euros. L'acquisition permet à SUEZ de desservir 2 700 nouveaux clients du réseau d'eau et 2 900 clients du réseau d'assainissement sur ce territoire. Avec cette acquisition, SUEZ desservira plus de 500 000 personnes via les réseaux d'eau détenus et exploités par le Groupe dans cinq comtés de New York, dont 200 000 personnes à Westchester, élargissant ainsi ses activités en Amérique du Nord.

Dans le cadre de cette acquisition, le réseau d'eau comprend cinq puits, une usine de traitement et deux réservoirs de stockage. Le système d'assainissement inclut une station d'épuration et deux postes de relèvement. Le Groupe investira également près d'1,2 million d'euros dans les infrastructures pour améliorer la qualité du service, la sécurité de l'exploitation et la qualité de l'eau. Selon les termes de l'accord, les tarifs seront identiques pour les clients de « Heritage Hills » pendant trois ans. Le Groupe s'engage à apporter un service client de qualité, dans une démarche durable pour l'environnement ainsi, les clients bénéficieront de remises sur des systèmes économiseurs d'eau (toilettes, pommes de douche) et des contrôleurs d'irrigation intelligents. La Commission des Services publics de l'État de New York1, qui réglemente les fournisseurs d'eau de l'État, assurera le contrôle règlementaire des activités eau de la société et du processus de tarification.

« L'opération d'acquisition se déroule dans les délais impartis et apportera de nombreux avantages aux habitants de Heritage Hills, » a déclaré Keith Sorensen, Président des sociétés de Heritage Hills. « Alors que la réglementation de l'eau potable devient de plus en plus stricte, l'expertise du Groupe SUEZ permettra d'atteindre des normes de qualité supérieures à un coût raisonnable. »

Nous sommes très heureux de renforcer la présence du Groupe à New York. En tant qu'un des leaders mondiaux des services à l'environnement, nous apportons notre expertise pour garantir aux collectivités le respect des réglementations des États et du gouvernement fédéral dans le domaine de l'eau. Notre priorité absolue est de fournir un service sûr et fiable à tous nos clients. Les investissements prévus permettront d'améliorer la qualité de service, la sécurité de l'exploitation et la qualité de l'eau. Cette acquisition renforce notre activité en Amérique du Nord, conformément au plan stratégique « Shaping SUEZ 2030 ». Christophe Cros ,DGA Groupe - Région Amérique du Nord, Président BU WTS*

1New York State Public Service Commission