Groupe 27 janvier 2021 | Asie SUEZ renforce sa présence en Chine et accompagne le pays dans sa croissante verte ➢ 21 NOUVEAUX CONTRATS POUR UN MONTANT TOTAL D'ENVIRON 266 MILLIONS D'EUROS



Au cours des 6 derniers mois, SUEZ a signé une série de nouveaux contrats de conception, de construction, d'exploitation et de gestion de l'eau potable et de traitement des eaux usées en Chine pour un chiffre d'affaires total d'environ 266 millions d'euros. Ces nouveaux contrats concernent de nombreuses villes et provinces chinoises, notamment Beijing, Shanghai, Shaanxi, Guizhou Liaoning, Shandong, Jiangsu, Zhejiang et Guangdong. Le Groupe a également noué un partenariat stratégique avec la Région autonome de Mongolie-Intérieure pour fournir des services intelligents de surveillance et de gestion de l'environnement.



Aux côtés de China National Petroleum Corporation (CNPC) pour atteindre le Zéro Rejet Liquide (ZRL) d'effluents pétrochimiques SUEZ a signé deux nouveaux contrats avec China National Petroleum Corporation (CNPC), dans la continuité de la collaboration initiée en 2007 avec le Groupe sur de nombreux projets de traitement des eaux usées. Dans le cadre du premier contrat, situé à Yulin, dans la province du Shaanxi, SUEZ fournira des solutions complètes de traitement des eaux usées intégrant le traitement des eaux usées salines, un prétraitement des eaux concentrées par osmose inverse et une unité d'osmose inverse et de cristallisation à haute performance. Ces innovations permettront à CNPC pour la toute première fois, d'exercer ses activités sans rejeter d'effluents pétrochimiques (ZRL). Avec le deuxième contrat, à Dalian Petrochemical, dans la province du Liaoning, SUEZ apportera une solution de traitement des eaux à forte concentration en sel dans le cadre du projet de référence de traitement des saumures concentrées de CNPC.



Un service de gestion de l'eau pour accompagner les parcs industriels dans leur transition écologique Suite à la signature d'un premier contrat de 15 ans avec INVISTA1 pour le traitement des déchets industriels, SUEZ et INVISTA ont signé un nouveau contrat d'une durée de 25 ans visant à assurer l'approvisionnement en eau potable et le traitement des eaux usées au sein du site industriel de Shanghai Chemical Industry Park (SCIP). Ce contrat offre une solution sûre et stable, adaptée au profil des eaux industrielles d'INVISTA sur les différents flux de rejets. Il marque également une nouvelle étape dans le partenariat entre SUEZ et INVISTA, depuis leur première collaboration en 2014.



La première usine de traitement des eaux usées industrielles du parc de Zhuhai, construite, exploitée et financée par une co-entreprise de SUEZ2, a récemment été mise en service dans la zone économique du port de Gāolán. Avec une capacité de traitement quotidienne de 25 000 m3, cette usine s'appuie sur l'expertise du Groupe dans la gestion et l'exploitation de parcs industriels pour assurer le suivi en continu des eaux usées rejetées par les entreprises. A l'avenir, la station de traitement des eaux usées s'étendra au recyclage et à la gestion intelligente de l'eau, en vue d'intégrer le port de Zhuhai à la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao.



Une solution haut de gamme de traitement de l'eau potable pour améliorer la qualité de vie A Panjin, dans la province du Liaoning (Nord-Est de la Chine), SUEZ a récemment investi dans un centre majeur de la pétrochimie, renforçant ainsi son partenariat avec le Panjin Water Group pour l'exploitation conjointe d'une usine de traitement de l'eau potable d'une capacité de 180 000 m3 par jour. Avec des investissements globaux de 39 millions d'euros et une capacité de traitement quotidienne de 290 000 m3, la joint-venture Panjin continuera de fournir des services d'eau potable de qualité aux 600 000 habitants de la ville pendant les 20 prochaines années. En outre, SUEZ et Panjin Water Group devraient étendre leur partenariat à d'autres domaines tels que le traitement des eaux usées industrielles ainsi que les solutions intelligentes de gestion de l'eau.



Un service environnemental intelligent pour une gestion écologique de l'écosystème en Mongolie-Intérieure Dans la Région autonome de Mongolie-Intérieure, le Groupe environnemental de Mongolie-Intérieure3 a signé un accord de coopération stratégique avec le Groupe afin de gérer ses activités liées à l'environnement tels que le traitement et le recyclage de l'eau dans le respect de l'écosystème, la revalorisation des déchets solides, la gestion environnementale, etc. SUEZ mettra à profit ses technologies et son expertise dans les solutions intelligentes et accompagnera la mise en oeuvre d'une plateforme de partenariats dédiée aux technologies locales environnementales. L'objectif de ce dispositif permettra à la Mongolie-Intérieure, et aux régions avoisinantes, d'atteindre leurs objectifs de lutte contre la pollution, et d'en faire un véritable refuge écologique dans le Nord de la Chine.

Ces nouveaux contrats nous permettent d'étendre encore plus notre présence en Chine tout en contribuant à la réalisation des objectifs du pays en matière de croissance verte. Avec ses partenaires locaux, le Groupe continuera à mettre son expertise au service des clients industriels et des autorités publiques pour les aider à développer des solutions innovantes tout en construisant des solutions et modèles durables, et ainsi avoir un impact concret sur l'atténuation du réchauffement climatique. Conformément au plan stratégique « SUEZ 2030 » le Groupe renforce sa présence à l'international et plus particulièrement en Asie. L'acquisition récente des intérêts minoritaires de SUEZ NWS et Suyu témoigne de la volonté du Groupe à investir dans des activités à haute valeur ajoutée sur un marché à fort potentiel. Ana Giros ,DGA Groupe - Régions APAC* & AMECA* et Grands Comptes Industriels

1 INVISTA Nylon Chemicals (Chine) Co., Ltd.

2La société à responsabilité limitée franco-chinoise du port de Zhuhai Gāolán est une co-entreprise regroupant Zhuhai Huihua Holdings Group Co., Ltd et SUEZ.