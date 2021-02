Suez : 25/01/2021 - SUEZ dépasse ses objectifs du second semestre 2020

Paris, le 25 janvier 2021 - 7h30 SUEZ dépasse ses objectifs du second semestre 2020 Résistance du chiffre d'affaires meilleure qu'attendue : variation organique d'environ -1% au second semestre 2020 contre un objectif de -4% à -2%

EBIT : environ 670 à 680 M€ contre un objectif compris entre 600 et 650 M€ EBITDA : environ 1 600 M€ Dette nette : environ 9 750 M€ 1 , en forte baisse par rapport au 31 décembre 2019 et au 30 juin 2020, grâce à une amélioration structurelle de la génération de trésorerie Note : L'ensemble des éléments financiers présentés dans ce communiqué de presse sont préliminaires et non audités. Bertrand Camus, Directeur Général, a déclaré : Portés par la réussite du déploiement de notre plan stratégique SUEZ 2030, nos résultats préliminaires pour le second semestre dépassent les objectifs que nous nous étions fixés dès le 29 juillet dernier et ce, en dépit du contexte incertain. Nous avons maintenu une forte dynamique commerciale en France et à l'international avec des succès marquants en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient. Nous avons par ailleurs réalisé des acquisitions importantes visant à renforcer la position de SUEZ dans les activités et les zones géographiques à fort potentiel de croissance : la Chine, l'eau en Espagne et aux Etats-Unis, les déchets industriels au Moyen- Orient et les technologies. Enfin, la transformation opérée par le Groupe se matérialise par une résilience de ses marges ainsi qu'une amélioration structurelle et significative de la génération de trésorerie. Cette performance soutient pleinement la trajectoire financière de Suez pour 2021 et 2022. Je tiens à remercier l'ensemble de nos collaborateurs, pleinement engagés dans leur mission, dans un monde en pleine mutation. Notre surperformance au second semestre illustre une nouvelle fois la pertinence de nos choix stratégiques permettant de créer de la valeur pour nos actionnaires et toutes nos parties prenantes. » 1 Incluant c.125M€ de dette relative à des activités dont la cession a été annoncée en 2020 et sera finalisée au premier semestre 2021. SUEZ Siège social - Tour CB21 - 16 place de l'iris, 92040 Paris La Défense Cedex, France - Tel : +33 (0)1 58 81 20 00 - www.suez.com SA au capital de 2 513 450 316 euros - Siren 433 466 570 RCS NANTERRE - TVA FR 76433 466 570

Le Comité d'Audit de SUEZ s'est réuni le 23 janvier 2021 et a pris connaissance d'éléments financiers préliminaires non audités. Ces éléments font ressortir un chiffre d'affaires et un EBIT dépassant les objectifs pour le second semestre 2020. Ceci reflète une forte dynamique commerciale en France et à l'international et le déploiement effectif de la politique de rotation d'actifs du Groupe : en renforçant ses positions dans des zones géographiques prioritaires et à fort potentiel, il soutient sa croissance future. Les actions d'amélioration de la performance opérationnelle déployées dans le cadre du plan stratégique SUEZ 2030 portent leurs fruits, un peu plus rapidement et amplement que la trajectoire prévue. Les nouvelles mesures restrictives pour contenir l'épidémie de COVID-19 mises en place dans différentes zones géographiques où le Groupe opère n'ont pas été de nature à perturber structurellement les opérations du Groupe. En conséquence, le Groupe anticipe des résultats supérieurs aux objectifs du second semestre 2020 : Le chiffre d'affaires présente une meilleure résistance et sa variation organique est attendue à environ -1%, contre une fourchette -4% à -2% préalablement communiquée ;

-1%, contre une fourchette -4% à -2% préalablement communiquée ; L'EBIT est attendu à environ 670 à 680 M€, au-delà de la fourchette de 600 à 650 M€ préalablement communiquée ;

au-delà de la fourchette de 600 à 650 M€ préalablement communiquée ; L'EBITDA est attendu à environ 1 600 M€ ;

La dette nette devrait s'établir à environ 9 750 M€ 2 en forte baisse par rapport au 31 décembre 2019 et au 30 septembre 2020, grâce à une génération de trésorerie structurellement améliorée. Cette performance soutient pleinement la trajectoire financière de Suez pour 2021 et 2022. Les résultats audités pour l'exercice 2020 de SUEZ seront présentés le 25 février 2021 conformément à notre calendrier financier. Contacts : Presse Analystes et investisseurs Isabelle Herrier Naufle Cécile Combeau | Baptiste Fournier | Julien Minot isabelle.herrier.naufle@suez.com +33 (0)1 58 81 55 71 | 54 85 | 37 09 +33 (0)6 83 54 89 62 Avertissement important Ce document comporte des données financières non auditées. Les agrégats présentés sont ceux habituellement utilisés et communiqués aux marchés par SUEZ. La présente communication contient des informations et des déclarations prospectives. Ces éléments prospectifs comprennent les hypothèses sur lesquelles ceux-ci reposent, ainsi que des projections financières, des estimations et des déclarations portant sur des projets, des objectifs et des attentes concernant des opérations, des produits ou des services futurs ou les performanc es futures. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces éléments prospectifs. Les investisseurs et les por teurs de titres SUEZ sont alertés sur le fait que ces informations et déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques ou incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de SUEZ qui peuvent impliquer que les résult ats et développements attendus diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les déclarations et informations prospectives. Ces risques comprennent notamment ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). L'attention des investisseurs et des porteurs de titres SUEZ est attirée sur le fait que la réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable sign ificatif sur SUEZ. SUEZ n'a pas l'obligation et ne s'engage en aucun cas à publier des modifications ou des actualisations de ces informations et déclarations prospectives. Plus d'informations détaillées sur SUEZ sont disponibles sur le site Internet (www.suez.com). Ce document ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'acquisition de titres SUEZ dans aucune juridiction. 2 Incluant c.125M€ de dette relative à des activités dont la cession a été annoncée en 2020 et sera finalisée au premier semestre 2021. SUEZ Siège social - Tour CB21 - 16 place de l'iris, 92040 Paris La Défense Cedex, France - Tel : +33 (0)1 58 81 20 00 - www.suez.com SA au capital de 2 513 450 316 euros - Siren 433 466 570 RCS NANTERRE - TVA FR 76433 466 570

À propos de SUEZ Fort de son expertise bâtie depuis la fin du XIXème siècle, SUEZ aide les femmes et les hommes à améliorer constamment leur qualité de vie, en préservant leur santé et en accompagnant le développement économique. Présent sur les 5 continents, le Groupe et ses 90000 collaborateurs préservent les éléments essentiels de notre environnement : l'eau, la terre et l'air, en proposant des solutions innovantes et résilientes de gestion de l'eau, de valorisation des déchets, de dépollution des sols et de traitement de l'air qui permettent aux collectivités et aux industries d'optimiser la gestion de leurs ressources, telles les villes « intelligentes » et d'améliorer leurs performances environnementale et économique. Le Groupe dessert 64 millions d'habitants en services d'assainissement, produit 7,1 milliards de m3 d'eau potable, contribue au développement économique avec plus de 200 000 emplois directs et indirects créés par an, et contribue à la création de nouvelles ressources avec 4,2 millions de tonnes de matières premières secondaires produites. A l'horizon de son plan stratégique, le Groupe ambitionne des solutions 100% durables ayant un impact positif sur l'environnement, la santé et le climat. En 2019, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 18,0 milliards d'euros. Retrouvez l'actualité du Groupe SUEZ sur le site Internet & sur les réseaux sociaux SUEZ Siège social - Tour CB21 - 16 place de l'iris, 92040 Paris La Défense Cedex, France - Tel : +33 (0)1 58 81 20 00 - www.suez.com SA au capital de 2 513 450 316 euros - Siren 433 466 570 RCS NANTERRE - TVA FR 76433 466 570

