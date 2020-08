Suez : A suivre aujourd'hui

0

Veolia a affiché la troisième plus forte baisse du CAC 40 mardi, en perdant 2,91%. Le groupe avait annoncé la signature d’un accord avec le groupe Suez en vue de l’acquisition de sa filiale Suez RV OSIS spécialisée dans l’entretien de réseaux et d’ouvrages d’assainissement et dans les services industriels sur site (majoritairement maintenance et nettoyage industriel), pour un prix de 298 millions d'euros. L'accord est matérialisé par une promesse unilatérale d'achat assortie d'une période d'exclusivité de 150 jours devant permettre aux parties de finaliser leur accord.