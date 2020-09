Suez : A suivre aujourd'hui

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv SUEZ SA -0.33% 14.9 10.49% VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.57% 18.38 -22.48%

0

Suez a annoncé hier soir la création d'une fondation de droit néerlandais dans le but d’assurer juridiquement l'intégrité et la pérennisation de l'activité Eau France au sein du groupe. Avec cette décision, Suez Eau France deviendra incessible pour une durée d'au moins quatre ans, dans l'éventualité d'un rachat du géant de l'eau par son concurrent Veolia. Cette fondation sera administrée par une majorité de représentants ou d’anciens représentants du corps social de Suez, qui n'exclut pas pas une ouverture du capital aux salariés du groupe."Le conseil d'administration a considéré, dans le cadre du projet hostile de Veolia, qu'une éventuelle cession de Suez Eau France serait contraire à la raison d'être et à l'intérêt social de Suez, comme à celui de ses parties prenantes et en particulier de ses salariés", a ainsi déclaré le groupe français dans un communiqué.