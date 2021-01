Suez : Au Brésil, SUEZ remporte deux contrats pour la gestion intelligente des réseaux d'eau potable à São Paulo

Eau 21 janvier 2021 | Amérique du Sud Au Brésil, SUEZ remporte deux contrats pour la gestion intelligente des réseaux d'eau potable à São Paulo SUEZ et Sabesp, la société en charge de l'eau et de l'assainissement de l'Etat de São Paulo, signent deux nouveaux contrats de performance pour réduire significativement les pertes d'eau dans les réseaux de la capitale. Le Groupe, accompagné de ses partenaires locaux, s'engage à réduire le volume d'eau perdu au cours de la distribution, permettant ainsi d'économiser environ 4 000 000 m3 d'eau chaque année. Les contrats comprennent des investissements qui s'élèvent respectivement à 6,9 millions d'euros dans le secteur de Sumaré et à 4,8 millions d'euros pour les secteurs d'Ermelino Matarazzo et de Jardim Popular.

D'une durée de 5 ans, ces contrats permettront à SUEZ de participer à hauteur de 65% et 50% au sein des consortiums de ces deux projets. La ville de São Paulo économisera ainsi 20 millions de m³ d'eau sur toute la durée des contrats, soit l'équivalent de la consommation annuelle de plus de 368 000 Brésiliens. Les principaux secteurs d'approvisionnement bénéficiaires seront d'une part Ermelino Matarazzo et Jardim Popular, desservant environ 400 000 personnes pour une économie de plus de 2.590.000 m³ d'eau par an, et d'autre part Sumaré située dans la zone ouest de São Paulo, desservant une population d'environ 223 000 personnes ainsi que le complexe Hospital das Clínicas de la faculté de médecine de l'université de São Paulo, considéré comme le plus grand complexe hospitalier d'Amérique latine, pour une économie d'eau de plus de 1,390,000 m³ par an.



SUEZ et Sabesp prévoient l'optimisation de la distribution d'eau potable en intervenant sur toute la chaîne de valeur : du diagnostic à la gestion efficace de la recherche de fuites en passant par l'opérationnalité des infrastructures, notamment grâce à des mesures de contrôle de pression, de suivi actif des fuites, ou encore de rénovation. Le Groupe mettra également en place un système de simulation hydraulique pour étudier et optimiser l'approvisionnement en eau de la ville. Si la distribution d'eau potable représente un enjeu de taille pour les municipalités, les contrats de performance constituent un modèle innovant facilitant la réalisation de leurs projets de réduction des pertes en eau.

Nous nous réjouissons de cette collaboration avec notre partenaire Sabesp. Grâce à notre expertise en matière de gestion et d'optimisation des réseaux d'eau, nous proposons une approche à 360° aux collectivités pour les aider à atteindre leurs objectifs environnementaux. Avec 20 millions de m3 d'eau économisés en 5 ans, ces nouveaux contrats de performance témoignent du fort engagement de SUEZ à lutter contre les pertes en eau de la ville de São Paulo pour ainsi participer à la modernisation du patrimoine brésilien. Diane Galbe ,DGA Groupe - BU Smart & Environmental Solutions et Stratégie