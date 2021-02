Suez : La Justice interdit l'OPA de VEOLIA, selon SUEZ

Ce matin, Suez a indiqué que le Tribunal de commerce de Nanterre avait interdit ce jour à Veolia de déposer son offre publique hostile, annoncée le 7 février, suite à la tentative de Veolia de violer son engagement d’amicalité. Suez a réitéré sa détermination à promouvoir, par tous les moyens, l’intérêt de ses parties prenantes, actionnaires, salariés et clients. Hier soir, Veolia avait annoncé le dépôt d'une OPA t sur l'ensemble du capital de Suez, au prix de 18 euros par action - coupon attaché.



Dans son communiqué, le groupe explique que son Conseil d'administration de Veolia a considéré que le dépôt formel d'une offre publique était la seule décision de nature à répondre à la fois aux sollicitations répétées de la direction de Suez et à apporter aux salariés, aux clients et aux actionnaires des deux groupes une clarification univoque, transparente et définitive.



Veolia souligne que depuis l'acquisition, le 5 octobre dernier, d'une participation de 29,9% à son capital, la direction du groupe Suez a renouvelé à de nombreuses reprises son souhait de se voir présenter une offre d'achat formelle, sans qu'elle ait pour autant jamais donné suite à la proposition d'offre adressée par Veolia le 7 janvier dernier.



"La poursuite des procédures judiciaires, les recours systématiques contre toute décision de justice favorable à Veolia - et notamment le 3 février dernier lorsque le groupe a recouvré le plein effet de sa qualité d'actionnaire de Suez, la poursuite d'un projet concurrent avec les fonds GIP et Ardian, contredisent jour après jour les protestations d'amicalité des dirigeants de Suez", ajoute Veolia.



Le PDG de Veolia, Antoine Frérot, a déclaré : " Nous pouvons déposer aujourd'hui une offre publique en faisant franchir une étape majeure à notre projet. Dans l'intérêt de la concurrence, je suis plus que jamais disposé à discuter avec la direction de Suez du périmètre à renforcer autour de Suez Eau France que nous pourrions céder. Je suis convaincu que cette clarification augmente encore les chances de parvenir à un accord satisfaisant pour tous. La construction du champion mondial de la transformation écologique prend forme ! ".