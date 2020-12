Suez : Le Conseil d'Administration de SUEZ coopte Anthony R. Coscia comme nouvel administrateur

Le Conseil d'Administration poursuit sa restructuration entamée avec la nomination de deux nouveaux administrateurs indépendants, M. Bertrand Meunier, Président du Conseil d'Administration d'Atos, et M. Jacques Richier, Président Directeur Général d'Allianz France. Il a coopté ce vendredi 18 décembre M. Anthony R. Coscia, Partner et membre du Comité Exécutif de Windels Marx, LLP, l'un des plus anciens cabinets d'avocats de la région de New York, comme nouvel administrateur. Cette cooptation sera soumise à l'approbation de la prochaine Assemblée Générale de SUEZ.

Le Conseil a pris acte de la démission de Mme Judith Hartman, Directrice Générale Adjointe d'Engie et Directrice Financière, et M. Franck Bruel, Directeur Général Adjoint d'Engie.



-------------

Biographie d'Anthony R. Coscia :



M. Coscia est Partner et membre du Comité Exécutif de Windels Marx, LLP, l'un des plus anciens cabinets d'avocats de la région de New York. M. Coscia est également Président du Conseil d'Administration de l'entreprise ferroviaire publique américaine (Amtrak), Directeur d' OceanFirst Financial Corp et du Neighborhood Property Group, Vice-Président de la Gateway Development Corporation et Conseiller de l'Oaktree Transportation Infrastructure Fund, L.P. M. Coscia a été Président du Conseil des Commissaires de l'Autorité portuaire de New York et du New Jersey de 2003 à juin 2011, où il a joué un rôle majeur dans la reconstruction du Lower Manhattan après le 11 septembre. En outre, M. Coscia est administrateur de l'Université de Georgetown, de la New Jersey Community Development Corporation et de la Regional Plan Association. Depuis 2013, Anthony R. Coscia est également Président du Conseil d'Administration de SUEZ North America.

M. Coscia est un diplômé Phi Beta Kappa de la Georgetown University School of Foreign Service où il a obtenu sa licence en sciences et son doctorat en droit de la Rutgers University School of Law.