Suez : Lettre actionnaires Décembre 2020

SUEZ finalise la cession de ses activités Recyclage et Valorisation en Suède avec PreZero, la branche environnementale du Groupe Schwarz. L'accord assure un avenir solide aux activités de PreZero, une division en forte croissance et un pionnier de la gestion des déchets recyclables. La cession a été finalisée pour une valeur d'entreprise estimée à 3 700 M. SEK(1), soit environ 357 M€(1).

PERFORMANCES

PLAN DE ROTATION D'ACTIFS

VISANT À ALIGNER NOTRE PORTEFEUILLE D'ACTIVITÉS SUR LA

STRATÉGIE SUEZ 2030 ET LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS À FORTE VALEUR AJOUTÉE.

16 SEPTEMBRE 2020

SUEZ et PreZero signent un protocole d'accord pour un partenariat stratégique et entrent en négociations exclusives pour la cession des activités de Recyclage et Valorisation de SUEZ - hors activités de recyclage des plastiques et de traitement de déchets dangereux - dans 4 pays d'Europe continentale : les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Allemagne et la Pologne. La transaction envisagée valorise les activités cédées à 1 100 M€ (Valeur d'Entreprise)(2).

11 SEPTEMBRE 2020

SUEZ, à travers sa filiale Aguas Andinas SA, a conclu un accord avec Algonquin Power & Utilities Corp (APUC) pour la cession de sa participation de 53,51% dans Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A. (ESSAL) dans le cadre d'une offre publique d'achat impliquant une valeur d'entreprise totale d'environ 295 M.USD.

ESSAL fournit des services de production et de distribution d'eau potable, ainsi que de collecte et de traitement des eaux usées. Avec 33 accords de concessions, ESSAL dessert actuellement plus de 224 000 foyers et 10 000 entreprises au Chili.

2 SEPTEMBRE 2020

SUEZ a conclu un accord avec AMP Capital, UniSuper et Macquarie Prism pour la cession de 4,8 % de sa participation au sein d'AquaSure, le partenariat public-privé assurant l'exploitation de l'usine de dessalement de l'État de Victoria en Australie, pour un montant de 76 M. AUD. Suite à cette opération, la participation de SUEZ au sein d'AquaSure s'élève à 6,9 %. Le Groupe continuera de se concentrer sur la fourniture de services de traitement et d'approvisionnement en eau auprès de la population et de l'industrie australiennes.

18 AOÛT 2020

SUEZ annonce la conclusion d'un accord d'exclusivité avec Veolia pour la vente de la filiale française OSIS, multi- spécialiste des services d'assainissement. Cette opération est la première annonce majeure concernant le programme de rotation d'actifs de SUEZ visant à aligner notre portefeuille d'activités autour de la stratégie SUEZ 2030 et à recentrer le Groupe sur des activités à forte valeur ajoutée. A la conclusion de l'opération, l'entreprise transférée représentera une valeur d'environ 298 M€, soit environ

13 fois l'EBITDA ajusté pro forma de 2019.