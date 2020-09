Suez : Loop Industries et SUEZ annoncent un partenariat stratégique pour construire Infinite Loop, la première usine de production de plastique 100 % recyclé et recyclable à l'infini en Europe

Loop Industries (Nasdaq : LOOP), pionnier dans le développement de technologies innovantes de recyclage des plastiques, et SUEZ, leader mondial des services à l'environnement, annoncent leur projet de construire la première usine de recyclage Infinite Loop MC en Europe. Ce partenariat s'appuiera sur des techniques de recyclage améliorées et permettra d'allier l'expertise de SUEZ en matière de gestion des ressources aux technologies de pointe de Loop Industries dans la production de plastique de qualité alimentaire, 100 % recyclé et recyclable à l'infini. Située en Europe, cette installation apportera une solution durable et inédite aux producteurs mondiaux de biens de consommation.

Un partenariat qui répond aux besoins des marques mondiales, à la recherche de matériaux 100 % recyclés et recyclables à l'infini La technologie brevetée et exclusive de Loop, à faible intensité énergétique, permet de recycler les déchets plastiques à l'infini, sans perte de qualité du plastique recyclé. Alliée à l'expertise du Groupe SUEZ, l'usine Infinite LoopMC répondra à la demande croissante des producteurs de boissons et de biens de consommation en Europe, se fixant comme objectif ambitieux d'accroître la part de matériaux recyclés intégrés dans leurs produits. Cette nouvelle usine dédiée au recyclage amélioré du plastique PET1 sera la plus grande installation au monde, avec une capacité de production annuelle équivalente à environ 4,2 milliards de bouteilles2 en PET alimentaire 100 % recyclé et recyclable à l'infini.

Grâce à la technologie innovante de Loop, l'usine permettra de réduire les émissions annuelles de CO 2 de 180 000 tonnes par rapport à la production de PET vierge issu des processus pétrochimiques traditionnels, soit l'équivalent d'environ 418 000 barils de pétrole.

SUEZ se mobilise depuis plus de 10 ans dans le recyclage mécanique des plastiques, tout en investissant durablement dans la recherche et l'innovation. En 2019, nous avons traité 450 000 tonnes de plastique à travers l'Europe et produit 150 000 tonnes de plastique recyclé. Convaincus de la complémentarité entre les solutions de recyclage mécaniques et chimiques, nous sommes ravis de participer à ce projet novateur aux côtés de Loop Industries. Ce partenariat nous permettra d'élargir notre offre et nos solutions, mais aussi d'améliorer les performances économiques et environnementales de nos clients industriels, tout en assurant une gestion durable des ressources.

« Le développement de nos technologies à travers l'Europe a toujours été d'une importance stratégique pour Loop et ses clients. Nous sommes très heureux de collaborer avec les équipes de SUEZ, dont les compétences complémentaires en matière de gestion des ressources seront très utiles à nos collaborateurs », a déclaré Daniel Solomita, Fondateur et Président-Directeur Général de Loop. « L'Europe se mobilise vis-à-vis des plastiques d'origine pétrochimique en introduisant des réglementations et des taxes plus strictes. Au niveau mondial, elle fait figure d'exemple en matière de transition vers une économie plus circulaire. La technologie Infinite LoopMC permet de créer les infrastructures dont les pays ont besoin pour éliminer les déchets plastiques et augmenter leur taux de recyclage. Le développement de Loop est adapté aux besoins de ses clients pour leur permettre d'atteindre, voire dépasser leurs objectifs d'intégration de matériaux recyclés dans leurs emballages, mais aussi de les recycler à l'infini, sans compromis sur la qualité. »





L'Europe consomme environ 5,5 millions de tonnes de plastique PET chaque année, dont moins de 7 % est réutilisé pour la fabrication de nouvelles bouteilles plastiques. Les gouvernements européens ont ainsi mis en place une nouvelle réglementation sur le plastique à usage unique et voté des lois sur le seuil minimal de matériaux recyclés à intégrer dans les emballages. Ainsi, les producteurs de biens de consommation sont à la recherche d'une solution durable afin réduire de manière drastique l'impact environnemental des emballages plastiques.Au travers de ce partenariat, Loop Industries et SUEZ prévoient de construire une nouvelle installation de recyclage Infinite Loopen Europe, qui apportera une solution aux déchets plastiques actuellement non recyclés. Celle-ci augmentera les taux de recyclage dans le pays qui l'accueillera. La sélection finale du site et les travaux d'ingénierie devraient être achevées d'ici mi-2021 et la mise en service de l'usine est prévue pour 2023.