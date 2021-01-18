18 janvier (Reuters) - Suez SA:
* RENFORCE SA PRÉSENCE EN ESPAGNE PAR L'ACQUISITION
D'INTÉRÊTS
MINORITAIRES DANS SA CO-ENTREPRISE DE GESTION DE L'EAU AUX ÎLES
CANARIES
* ANNONCE L'ACQUISITION DE LA PARTICIPATION MINORITAIRE DE
33,4%
D'ITOCHU DANS CANARAGUA, PREMIER OPÉRATEUR DE SERVICES DEAU AUX
CANARIES
* LA TRANSACTION, D'UN MONTANT D'ENVIRON 37 M, VALORISE
CANARAGUA
À PRÈS DE 111 M EN VALEUR D'ENTREPRISE
Texte original : https://bit.ly/3nZxLR0
Pour plus de détails, cliquez sur
(Gdansk Newsroom)