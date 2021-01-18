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Suez : annonce lacquisition de la participation de 33,4% dItochu dans Canaragua

18/01/2021 | 18:19
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18 janvier (Reuters) - Suez SA:

* RENFORCE SA PRÉSENCE EN ESPAGNE PAR L'ACQUISITION D'INTÉRÊTS MINORITAIRES DANS SA CO-ENTREPRISE DE GESTION DE L'EAU AUX ÎLES CANARIES

* ANNONCE L'ACQUISITION DE LA PARTICIPATION MINORITAIRE DE 33,4% D'ITOCHU DANS CANARAGUA, PREMIER OPÉRATEUR DE SERVICES DEAU AUX CANARIES

* LA TRANSACTION, D'UN MONTANT D'ENVIRON 37 M, VALORISE CANARAGUA À PRÈS DE 111 M EN VALEUR D'ENTREPRISE Texte original : https://bit.ly/3nZxLR0 Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2021
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Données financières
CA 2020 17 050 M 20 581 M -
Résultat net 2020 -323 M -390 M -
Dette nette 2020 10 057 M 12 140 M -
PER 2020 -32,1x
Rendement 2020 3,83%
Capitalisation 10 596 M 12 811 M -
VE / CA 2020 1,21x
VE / CA 2021 1,19x
Nbr Employés 81 689
Flottant 52,3%
Graphique SUEZ SA
Durée : Période :
Suez SA : Graphique analyse technique Suez SA | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique SUEZ SA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ALLEGER
Nombre d'Analystes 10
Objectif de cours Moyen 13,56 €
Dernier Cours de Cloture 16,95 €
Ecart / Objectif Haut 10,0%
Ecart / Objectif Moyen -20,0%
Ecart / Objectif Bas -46,9%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Nom Titre
Bertrand Camus Chief Executive Officer & Director
Philippe Varin Chairman
Jean-Marc Boursier Chief Operating Officer
Julian David Waldron Chief Financial Officer
Isabelle Kocher Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
SUEZ SA4.50%12 811
WASTE CONNECTIONS, INC.-0.68%26 774
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LIMITED4.51%9 089
STERICYCLE-1.83%6 231
PENNON GROUP PLC1.56%5 533
CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT LIMITED5.11%3 907
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+33 (0)4 78 30 41 42
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