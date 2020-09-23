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SUEZ SA

(SEV)
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Suez considère qu'une cession de Suez Eau France serait contraire à la raison dêtre

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23/09/2020 | 20:01

23 septembre (Reuters) - SUEZ :

* SUEZ SE DIT PARFAITEMENT EN MESURE DE CO-CONSTRUIRE AVEC ENGIE UNE SOLUTION QUI SERA SATISFAISANTE POUR ENGIE, ET DANS LINTÉRÊT SOCIAL DE SUEZ-COMMUNIQUÉ

* LE CONSEIL DADMINISTRATION DE SUEZ A CONSIDÉRÉ, DANS LE CADRE DU PROJET HOSTILE DE VEOLIA, QUUNE ÉVENTUELLE CESSION DE SUEZ EAU FRANCE SERAIT CONTRAIRE À LA RAISON DÊTRE ET À LINTÉRÊT SOCIAL DE SUEZ-COMMUNIQUÉ

* UNE FONDATION ADMINISTRÉE PAR UNE MAJORITÉ DE REPRÉSENTANTS OU DANCIENS REPRÉSENTANTS DU CORPS SOCIAL DE SUEZ, A POUR MISSION DE PRÉSERVER LINTÉGRITÉ DE LACTIVITÉ EAU FRANCE AU SEIN DU GROUPE SUEZ-COMMUNIQUÉ

* LE CONSEIL DADMINISTRATION DE SUEZ ENTEND ÉTUDIER LES CONDITIONS DUNE OUVERTURE DU CAPITAL DE SUEZ EAU FRANCE AUX SALARIÉS DE CETTE SOCIÉTÉ

Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
ELECTRICITÉ DE FRANCE 1.63%8.748 Cours en temps réel.-13.30%
ENGIE 1.75%11.355 Cours en temps réel.-22.50%
SUEZ SA -0.33%14.9 Cours en temps réel.10.86%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.57%18.38 Cours en temps réel.-22.92%
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Données financières
CA 2020 17 113 M 19 993 M -
Résultat net 2020 -433 M -506 M -
Dette nette 2020 10 099 M 11 798 M -
PER 2020 -21,2x
Rendement 2020 4,35%
Capitalisation 9 346 M 10 918 M -
VE / CA 2020 1,14x
VE / CA 2021 1,13x
Nbr Employés 81 689
Flottant 52,3%
Graphique SUEZ SA
Durée : Période :
Suez SA : Graphique analyse technique Suez SA | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique SUEZ SA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ALLEGER
Nombre d'Analystes 11
Objectif de cours Moyen 12,45 €
Dernier Cours de Cloture 14,95 €
Ecart / Objectif Haut 7,02%
Ecart / Objectif Moyen -16,8%
Ecart / Objectif Bas -39,8%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Bertrand Camus Chief Executive Officer
Philippe Varin Chairman
Jean-Marc Boursier Chief Operating Officer
Julian David Waldron Chief Financial Officer
Paul-Joël Derian Group Scientific & Technology Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
SUEZ SA10.86%10 944
WASTE CONNECTIONS, INC.12.84%26 926
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LIMITED9.26%8 639
STERICYCLE-3.75%5 619
PENNON GROUP PLC-0.54%5 467
CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT LIMITED5.97%3 173
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