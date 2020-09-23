23 septembre (Reuters) - SUEZ :
* SUEZ SE DIT PARFAITEMENT EN MESURE DE CO-CONSTRUIRE AVEC
ENGIE
UNE SOLUTION QUI SERA SATISFAISANTE POUR ENGIE, ET DANS
LINTÉRÊT SOCIAL DE SUEZ-COMMUNIQUÉ
* LE CONSEIL DADMINISTRATION DE SUEZ A CONSIDÉRÉ, DANS LE
CADRE
DU PROJET HOSTILE DE VEOLIA, QUUNE ÉVENTUELLE CESSION DE SUEZ
EAU FRANCE SERAIT CONTRAIRE À LA RAISON DÊTRE ET À LINTÉRÊT
SOCIAL DE SUEZ-COMMUNIQUÉ
* UNE FONDATION ADMINISTRÉE PAR UNE MAJORITÉ DE
REPRÉSENTANTS OU
DANCIENS REPRÉSENTANTS DU CORPS SOCIAL DE SUEZ, A POUR MISSION
DE PRÉSERVER LINTÉGRITÉ DE LACTIVITÉ EAU FRANCE AU SEIN DU
GROUPE SUEZ-COMMUNIQUÉ
* LE CONSEIL DADMINISTRATION DE SUEZ ENTEND ÉTUDIER LES
CONDITIONS DUNE OUVERTURE DU CAPITAL DE SUEZ EAU FRANCE AUX
SALARIÉS DE CETTE SOCIÉTÉ