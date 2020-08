Suez défend son indépendance, repoussant l'offre non sollicitée de Veolia

(Actualisation : commentaires supplémentaires de Suez sur les raisons de son rejet, création d'un comité chargé d'étudier l'offre et contexte).

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le conseil d'administration de Suez a défendu lundi l'indépendance du groupe de services aux collectivités, rejetant ainsi l'offre "non sollicitée", dévoilée la veille par Veolia.

"Le conseil d'administration a réitéré à l'unanimité sa totale confiance dans le projet stratégique fortement créateur de valeur de Suez en tant que société indépendante", a indiqué le groupe dans un communiqué.

"Suez fait preuve d'une solide résilience opérationnelle comme l'ont démontré les résultats du deuxième trimestre ainsi que la mise en œuvre du plan de transformation de la société 'Suez 2030' et le renforcement de son bilan dans le cadre du plan de rotation d'actifs du groupe", ajoute le document.

Suez a fait un "premier grand pas" vers l'objectif de rotation de son portefeuille, pour des activités représentant entre 15% et 20% des capitaux employés, prévu dans son plan stratégique à horizon 2030, notaient d'ailleurs les analystes de Jefferies à la mi-août.

"Dans un contexte où l'urgence environnementale est clé pour l'avenir de nos concitoyens, l'offre de Veolia génère des préoccupations sur l'avenir des activités de traitement et de distribution de l'eau en France et sur l'emploi au regard du montant des synergies espérées", a souligné Suez.

"Disynergies" et "pertes d'opportunité"

"La stratégie proposée engendrerait des disynergies et des pertes d'opportunité en France et à l'international", a estimé Suez. "La complexité du processus retenu conduirait à deux années de perturbations opérationnelles, au moment où, dans le contexte post-Covid, les équipes sont focalisées sur la mise en œuvre de leur plan stratégique", selon Suez.

"La démarche de Veolia est non sollicitée et Suez n'a entretenu aucune discussion avec Veolia au sujet d'un éventuel rapprochement", a indiqué Suez. Dans ce contexte, son conseil d'administration a mis en place un comité ad hoc censé examiner l'opération envisagée par Veolia sous le prisme de l'intérêt social pour toutes les parties prenantes du groupe et de la création de valeur pour l'ensemble de ses actionnaires.

Une offre saluée par le marché

Dimanche en fin de journée, Veolia a annoncé avoir remis au producteur de gaz et d'électricité Engie une offre ferme pour l'acquisition de 29,9% des actions de Suez qu'il détient et son intention de déposer une offre sur le solde.

Le prix proposé de 15,50 euros par action pour le bloc de 29,9% représente un montant de 2,9 milliards d'euros. Il s'agit d'une prime de 50% sur le cours de clôture de Suez du 30 juillet "non affecté par l'annonce des intentions d'Engie", a souligné Veolia. Le 31 juillet, Engie s'est fixé de nouveaux objectifs financiers et a annoncé un recentrage stratégique, après la chute de son résultat net au premier semestre dans un contexte économique marqué par la crise sanitaire.

Lundi, le marché a salué cette proposition de rapprochement, l'action Suez ayant bondi de 18,5%. Le titre Engie s'est pour sa part apprécié de 4,7% tandis que Veolia a avancé de 5,7%.

-Eric Chalmet et Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 95; echalmet@agefi.fr ed: DID - ECH

