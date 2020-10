Suez : et A2A vont créer une coentreprise spécialiste des déchets dangereux en Italie

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités Suez a annoncé mardi avoir signé un protocole d'accord avec son homologue italien A2A en vue notamment de la création d'une coentreprise à parité spécialisée dans la gestion des déchets dangereux en Italie.

"Ce protocole d'accord permettra d'unir le savoir-faire des deux groupes, en regroupant notamment leurs plateformes de traitement des déchets déjà opérationnelles dans les régions de Milan et Turin", a indiqué Suez dans un communiqué. "Il prévoit également la création d'une coentreprise, alliant leurs actifs, leurs ressources et leurs compétences stratégiques", a ajouté le groupe français.

Le partenariat entre Suez et A2A sera effectif d'ici au premier trimestre de l'année prochaine et reste soumis à l'approbation réglementaire et aux clauses suspensives habituelles.

"Cette nouvelle annonce démontre une fois de plus la volonté de Suez de mener à bien son plan stratégique, Shaping Suez 2030", a expliqué le groupe qui souhaite ainsi défendre son indépendance et contrer l'offensive lancée par son concurrent Veolia.

Veolia a confirmé lundi soir son intention d'acquérir le contrôle de Suez, après qu'Engie a accepté de lui céder un bloc représentant 29,9% du capital du groupe de services aux collectivités. De son côté, Suez a pris acte mardi de cette transaction, estimant toutefois qu'elle s'est déroulée d'une manière "hostile et dans des conditions inédites et irrégulières".

