Suez et Vauban IP investiront 1 milliard d'euros en France

21 septembre (Reuters) - SUEZ SA:
* SUEZ ET VAUBAN INFRASTRUCTURE PARTNERS INTENSIFIENT LEUR
PARTENARIAT POUR INVESTIR UN MILLIARD D'EUROS EN FRANCE
* PREMIÈRE ANNONCE EN JUILLET DERNIER SUR LA CRÉATION DE
SUEZ
INVESTISSEMENT LOCAL, AVEC L'OBJECTIF INITIAL DE FINANCER 500
MILLIONS D'EUROS D'INVESTISSEMENTS EN FRANCE D'ICI 2025
* VAUBAN IP ET SUEZ ENTENDENT RENFORCER CE PARTENARIAT AFIN
DE
RÉPONDRE DE FAÇON ENCORE PLUS AMBITIEUSE AUX BESOINS
D'INVESTISSEMENTS DANS LE SECTEUR DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT
ET DES DÉCHETS
* SIGNATURE PROCHAINE D'UN PREMIER PROJET DE PRODUCTION ET
DE
RECYCLAGE CIRCULAIRE DE CHALEUR ISSUE DE COMBUSTIBLES SOLIDES DE
RÉCUPÉRATION, BIOSYNERGY 76
* ÉLABORATION ET REMISE D'UNE OFFRE À NICE, PORTANT SUR LA
MODERNISATION ET L'EXPLOITATION EN CONCESSION D'UNE UNITÉ DE
VALORISATION ÉNERGÉTIQUE DES DÉCHETS ET D'UN CENTRE DE TRI
ADJACENT
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(Gdansk Newsroom)