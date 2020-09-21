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Suez et Vauban IP investiront 1 milliard d'euros en France

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21/09/2020 | 18:50

21 septembre (Reuters) - SUEZ SA:

* SUEZ ET VAUBAN INFRASTRUCTURE PARTNERS INTENSIFIENT LEUR PARTENARIAT POUR INVESTIR UN MILLIARD D'EUROS EN FRANCE

* PREMIÈRE ANNONCE EN JUILLET DERNIER SUR LA CRÉATION DE SUEZ INVESTISSEMENT LOCAL, AVEC L'OBJECTIF INITIAL DE FINANCER 500 MILLIONS D'EUROS D'INVESTISSEMENTS EN FRANCE D'ICI 2025

* VAUBAN IP ET SUEZ ENTENDENT RENFORCER CE PARTENARIAT AFIN DE RÉPONDRE DE FAÇON ENCORE PLUS AMBITIEUSE AUX BESOINS D'INVESTISSEMENTS DANS LE SECTEUR DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DES DÉCHETS

* SIGNATURE PROCHAINE D'UN PREMIER PROJET DE PRODUCTION ET DE RECYCLAGE CIRCULAIRE DE CHALEUR ISSUE DE COMBUSTIBLES SOLIDES DE RÉCUPÉRATION, BIOSYNERGY 76

* ÉLABORATION ET REMISE D'UNE OFFRE À NICE, PORTANT SUR LA MODERNISATION ET L'EXPLOITATION EN CONCESSION D'UNE UNITÉ DE VALORISATION ÉNERGÉTIQUE DES DÉCHETS ET D'UN CENTRE DE TRI ADJACENT Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)

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Données financières
CA 2020 17 113 M 20 095 M -
Résultat net 2020 -434 M -509 M -
Dette nette 2020 10 242 M 12 027 M -
PER 2020 -20,7x
Rendement 2020 4,44%
Capitalisation 9 155 M 10 862 M -
VE / CA 2020 1,13x
VE / CA 2021 1,08x
Nbr Employés 81 318
Flottant 52,3%
Graphique SUEZ SA
Durée : Période :
Suez SA : Graphique analyse technique Suez SA | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique SUEZ SA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ALLEGER
Nombre d'Analystes 11
Objectif de cours Moyen 12,16 €
Dernier Cours de Cloture 14,65 €
Ecart / Objectif Haut 9,25%
Ecart / Objectif Moyen -16,9%
Ecart / Objectif Bas -38,5%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Bertrand Camus Chief Executive Officer
Philippe Varin Chairman
Jean-Marc Boursier Chief Operating Officer
Julian David Waldron Chief Financial Officer
Paul-Joël Derian Group Scientific & Technology Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
SUEZ SA8.60%10 862
WASTE CONNECTIONS, INC.11.33%26 566
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LIMITED9.71%8 686
PENNON GROUP PLC3.46%5 784
STERICYCLE-0.99%5 780
CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT LIMITED8.46%3 279
RUBRIQUES
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