11 janvier (Reuters) - SUEZ SA:
* SUEZ ÉTEND SA PRÉSENCE EN CHINE PAR L'ACQUISITION DES
INTÉRÊTS
MINORITAIRES DE SUEZ NWS ET SUYU
* LA TRANSACTION VALORISE SUEZ NWS ET SUYU À 1,7 MD EN
VALEUR
D'ENTREPRISE
* LA TRANSACTION DEVRAIT ÊTRE FINALISÉE D'ICI LA FIN DU
PREMIER
TRIMESTRE 2021
* CETTE TRANSACTION SERA IMMÉDIATEMENT RELUTIVE EN MATIÈRE
DE
RÉSULTAT NET RÉCURRENT ET DE FREE CASH FLOW RÉCURRENT
* ANNONCE UN ACCORD POUR L'ACQUISITION DES PARTICIPATIONS
MINORITAIRES DE NWS DANS TOUTES LES ACTIVITÉS COMMUNES DES DEUX
GROUPES EN GRANDE CHINE POUR 693 M
Texte original : https://bit.ly/2LK3Xu7
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(Gdansk Newsroom)