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Suez : étend sa présence en Chine par l'acquisition des intérêts minoritaires de Suez NWS et Suyu

11/01/2021 | 18:09
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11 janvier (Reuters) - SUEZ SA:

* SUEZ ÉTEND SA PRÉSENCE EN CHINE PAR L'ACQUISITION DES INTÉRÊTS MINORITAIRES DE SUEZ NWS ET SUYU

* LA TRANSACTION VALORISE SUEZ NWS ET SUYU À 1,7 MD EN VALEUR D'ENTREPRISE

* LA TRANSACTION DEVRAIT ÊTRE FINALISÉE D'ICI LA FIN DU PREMIER TRIMESTRE 2021

* CETTE TRANSACTION SERA IMMÉDIATEMENT RELUTIVE EN MATIÈRE DE RÉSULTAT NET RÉCURRENT ET DE FREE CASH FLOW RÉCURRENT

* ANNONCE UN ACCORD POUR L'ACQUISITION DES PARTICIPATIONS MINORITAIRES DE NWS DANS TOUTES LES ACTIVITÉS COMMUNES DES DEUX GROUPES EN GRANDE CHINE POUR 693 M Texte original : https://bit.ly/2LK3Xu7 Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2021
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Données financières
CA 2020 17 046 M 20 720 M -
Résultat net 2020 -270 M -328 M -
Dette nette 2020 9 996 M 12 150 M -
PER 2020 -38,2x
Rendement 2020 3,92%
Capitalisation 10 377 M 12 708 M -
VE / CA 2020 1,20x
VE / CA 2021 1,18x
Nbr Employés 81 689
Flottant 52,3%
Graphique SUEZ SA
Durée : Période :
Suez SA : Graphique analyse technique Suez SA | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique SUEZ SA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ALLEGER
Nombre d'Analystes 10
Objectif de cours Moyen 13,06 €
Dernier Cours de Cloture 16,60 €
Ecart / Objectif Haut 8,43%
Ecart / Objectif Moyen -21,3%
Ecart / Objectif Bas -45,8%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Nom Titre
Bertrand Camus Chief Executive Officer & Director
Philippe Varin Chairman
Jean-Marc Boursier Chief Operating Officer
Julian David Waldron Chief Financial Officer
Isabelle Kocher Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
SUEZ SA2.34%12 708
WASTE CONNECTIONS, INC.2.70%27 686
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LIMITED5.57%8 877
STERICYCLE1.27%6 428
PENNON GROUP PLC2.19%5 559
CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT LIMITED3.83%4 013
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+33 (0)4 78 30 41 42
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