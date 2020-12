Suez : hausse ses capacités de recyclage, avec LyondellBasell

Suez et LyondellBasell annoncent le renforcement de leur joint-venture (50/50) Quality Circular Polymers (QCP) via l'acquisition de Tivaco - une entreprise de recyclage du plastique située en Belgique - et son intégration au sein de QCP.



Le site TIVACO opère cinqlignes de production capables de transformer environ 22000tonnes de plastique recyclé par an. QCP augmentera ainsi sa capacité de production de matériaux recyclés, atteignant environ 55 000 tonnes par an.



'En intégrant une nouvelle filière de déchets au circuit de recyclage, nous enrichirons les différentes catégories de plastique de nouvelles caractéristiques afin de répondre aux besoins des fabricants de produits responsables', assure Richard Roudeix, Senior Vice President Olefins & Polyolefins, Europe de LyondellBasell.



Suez ne cache pas son ambition de devenir leader mondial des services à l'environnement d'ici à 2030.



