Suez: l'actionnaire CIAM juge "inadmissible" le transfert de l'activité Eau France

(Actualisation: contexte avec propos tenus par Antoine Frérot, le PDG de Veolia, dans un entretien accordé à BFM Business jeudi).

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fonds d'investissement CIAM, actionnaire minoritaire de Suez, a qualifié d'"inadmissible" le transfert de l'activité Eau France du groupe de services aux collectivités dans une fondation de droit néerlandais, dans une lettre envoyée jeudi à Philippe Varin, le président du conseil d'administration de Suez.

Selon CIAM, la décision de Suez "constitue une violation inadmissible des droits des actionnaires". "L'Autorité des marchés financiers ne peut accepter un tel précédent, qui pourrait constituer à l'avenir une atteinte flagrante au libre jeu des offres publiques et au principe de prévalence des actionnaires défendu par le droit communautaire et qui nuirait ainsi à la place financière de Paris", a ajouté le fonds activiste dans sa lettre, que l'agence Agefi-Dow Jones a pu consulter.

CIAM se dit, par ailleurs, prêt à "engager un dialogue avec les autres actionnaires afin de faire convoquer une assemblée générale pour s'assurer de leur représentativité". "Nous possédons un peu moins de 1% du capital de Suez mais avons le soutien d'autres actionnaires, représentant plus de 5% des titres", a assuré Catherine Berjal, la présidente de CIAM, à l'agence Agefi-Dow Jones.

Suez a annoncé mercredi soir la création d'une fondation chargée d'assurer le maintien de Suez Eau France et de ses actifs au sein du groupe pendant quatre ans. "Pour les quatre années à venir et sauf décision contraire du conseil d'administration de Suez au cours de cette période, Suez Eau France, comme ses actifs, sera inaliénable à défaut d'accord préalable de ses actionnaires sous certaines conditions, y compris, en tout état de cause, celui de la fondation", a expliqué Suez.

Cette manœuvre de Suez, qualifiée de "pilule empoisonnée" par CIAM, a pour principal but de bloquer le projet de rachat du groupe, porté par son concurrent Veolia. Ce dernier a dévoilé fin août une proposition visant à racheter 29,9% du capital de Suez détenus par Engie.

Cette proposition court jusqu'au 30 septembre. Veolia compte ensuite lancer une offre publique d'achat sur l'ensemble des actions Suez en circulation, au même prix de 15,50 euros par titre.

Pour augmenter ses chances de faire valider l'opération par les autorités de la concurrence, Veolia avait indiqué vouloir revendre Suez Eau France au fonds d'investissement Meridiam.

Le transfert de l'activité Eau France de Suez dans une fondation de droit néerlandais a été qualifié de "coup fourré" par Antoine Frérot, le PDG de Veolia, dans un entretien accordé à BFM Business jeudi. Pour Antoine Frérot, les dirigeants de Suez "ont trahi leur entreprise, leurs actionnaires, y compris Engie", et "ils ont même trahi la France".

