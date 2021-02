Suez : l'ex-directeur général de Safran rejoint le conseil

Suez annonce que son conseil d'administration a coopté, lundi 1er février, Philippe Petitcolin -directeur général de Safran jusqu'en décembre 2020- comme nouvel administrateur, cooptation qui sera soumise à l'approbation de la prochaine assemblée générale.



'Au cours de ces quelques six années de mandat, il a porté une croissance et une rentabilité soutenues qui ont permis à Safran de surperformer significativement par rapport au CAC40', souligne le groupe de services aux collectivités.



Il est le quatrième membre nouvellement désigné depuis le 27 octobre 2020, après celles d'Anthony R. Coscia, membre du comité exécutif de Windels Marx, de Bertrand Meunier, président du conseil d'administration d'Atos, et de Jacques Richier, PDG d'Allianz France.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.