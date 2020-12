Suez : la solution 'ON'connect fluids' choisie par la RATP

Suez fait savoir que le groupe RATP a choisi sa solution digitale 'ON'connect fluids' dans le cadre de son projet de transition écologique.



Le groupe RATP ambitionne en effet de diminuer par deux ses émissions de gaz à effet de serre, avec l'optimisation de sa consommation d'eau et la réduction de 20% de sa consommation d'énergie d'ici 2025.



Pour cela, la RATP va pouvoir s'appuyer sur la solutionde Suez, 'une plateforme digitale permettant de collecter de manière automatique, continue et fiable les données relatives aux consommations multi-fluides d'eau et d'énergie', assure Suez.



'Cette vision centralisée et continue permet une meilleure réactivité dans la détection des anomalies notamment des fuites d'eau, facilite la mise en oeuvre d'actions correctives et l'évaluation de leur impact sur la performance énergétique des bâtiments', poursuit le groupe français.



