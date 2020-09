Suez : le plan stratégique de Suez 2030 est en avance

22/09/2020 | 10:12

Le groupe annonce que les résultats du plan stratégique de Suez 2030 est en avance sur les objectifs. Il confirme le potentiel de création de valeur du groupe.



' Le programme de rotations d'actifs est bien avancé, avec la première vague achevée et la deuxième en discussions avancées, et pour des niveaux de valorisation significativement supérieurs aux objectifs initiaux du plan Suez 2030. Le programme de performance vise désormais 1,2 MdE d'économies annuelles à l'horizon 2023. De l'ordre de 900ME d'économies seront atteint dès 2022. Enfin, Suez s'engage à amplifier l'actionnariat salarié sur les deux prochaines années ' indique la direction.



' Suez est mesure de donner de la visibilité sur une trajectoire financière d'ici 2022 et annonce les perspectives suivantes : Chiffre d'affaires supérieur à 16 MdsE en 2021 et à 17MdsE en 2022 ; EBIT estimé à environ 1,35 à 1,50MdE en 2021 et à environ 1,7MdE en 2022. Résultat net récurent par action visé entre E0,75 et E0,80 en 2021 et E0,90 et E1,0 en 2022 ' rajoute le groupe.



