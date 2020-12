Suez : mise en service d'une usine de recyclage en Thaïlande

Suez annonce la mise en service de sa première usine de production de polymères recyclés à Bang Phli, en Thaïlande.



En Thaïlande, seul un quart des 2 millions de tonnes de déchets plastiques produits chaque année sont recyclés.



' Pour lutter contre la pollution des déchets plastiques, et préserver les océans, l'usine de production de polymères recyclés permettra de transformer le polyéthylène à basse densité (PEBD) et le polyéthylène à basse densité linéaire (PEBDL) ' indique le groupe.



' L'installation est l'une des plus grandes usines de recyclage de PEBD en Thaïlande, fonctionnant au plus haut niveau de conformité '.



