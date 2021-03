Suez : Au Panama, SUEZ remporte un contrat pour optimiser le reseau d'eau potable de la capitale

Eau 02 mars 2021 | Amérique du Sud Au Panama, SUEZ remporte un contrat pour optimiser le reseau d'eau potable de la capitale L'IDAAN , l'Institut National des Systèmes de Distribution de l'Eau et de l'Assainissement du Panama, confie à SUEZ un contrat d'assistance technique pour l'accompagner vers une meilleure gestion opérationnelle et économique de ses services. D'une durée de 5 ans, le contrat, soutenu par la Banque Interaméricaine de Développement (BID), permettra d'améliorer la qualité des services fournis à environ 2 millions d'habitants de la zone métropolitaine de Panama (plus particulièrement des quartiers de Panama Metro, de Panama Ouest et de Panama Est).

SUEZ accompagnera l'IDAAN dans le choix des orientations stratégiques, dans la gestion opérationnelle, et dans la mise en place d'un programme de solutions a fort impact, afin de garantir l'optimisation de la production et de la distribution de l'eau potable à la population de la ville de Panama. Le Groupe mettra également son expertise à profit pour la réalisation d'études spécifiques, notamment l'actualisation du cadastre du réseau d'eau local et de ses utilisateurs, l'élaboration d'un plan directeur et d'un business plan adapté, ainsi qu'un transfert de connaissances auprès des équipes locales. 13 experts du Groupe accompagneront leurs homologues de l'IDAAN pour leur apporter une assistance technique globale. A la suite de diagnostics menés sur les ouvrages et pour répondre aux besoins des habitants, SUEZ accompagnera l'IDAAN en déployant ses technologies innovantes pour réduire les pertes en eau et optimiser les réseaux d'eau potable de la ville afin de développer un système performant de gestion de l'eau dans la zone métropolitaine de Panama.

Nous nous réjouissons de cette collaboration avec l'IDAAN. Ce contrat est une référence supplémentaire pour le Groupe au Panama, et marque une nouvelle étape dans la relation de long-terme que nous construisons avec ce pays. Grâce à notre expertise en matière de gestion et d'optimisation des réseaux d'eau potable, nous pourrons ainsi accompagner notre partenaire dans sa transformation et dans l'amélioration du service pour deux millions d'usagers dans la capitale. Conformément au plan stratégique SUEZ 2030, ce contrat illustre notre capacité à co-construire des solutions innovantes au service des collectivités pour la préservation de l'environnement et en particulier de la ressource en eau. Diane Galbe ,DGA Groupe - BU Smart & Environmental Solutions et Stratégie

