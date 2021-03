Suez : remporte un contrat de 60 millions d'euros au Sri Lanka

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivité Suez a annoncé lundi avoir remporté un contrat au Sri Lanka représentant un total de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Ce contrat porte sur la conception, la construction et l'exploitation de la première installation de désalinisation d'eau de mer à Jaffna, capitale de la province du nord du pays.

"D'une capacité de 24.000 mètres cubes, l'installation, en partie financé par la Banque Asiatique de Développement, sera conçue et construite sur une période de deux ans et demi, puis exploitée et entretenue par Suez pendant sept ans", a expliqué le groupe dans un communiqué.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones

March 08, 2021 03:46 ET (08:46 GMT)