Suez : négocie la vente de 1,1 md d'euros d'actifs à PreZero avec qui il noue un partenariat

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités Suez a annoncé mercredi être entré en négociations exclusives pour la cession à PreZero de ses activités de recyclage et valorisation dans quatre pays d'Europe continentale. Suez et le groupe allemand ont par ailleurs signé un protocole d'accord portant sur un partenariat stratégique.

La transaction envisagée représente une valeur d'entreprise de 1,10 milliard d'euros, a précisé Suez dans un communiqué. Les négociations portent sur les activités de recyclage et valorisation de Suez, hors activités de recyclage des plastiques et de traitement de déchets dangereux, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Allemagne et en Pologne. Ces activités ont généré en 2019 un chiffre d'affaires d'environ 1,11 milliard d'euros et un excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté d'environ 100 millions d'euros.

PreZero est la branche environnementale du groupe allemand Schwarz, qui détient notamment le distributeur Lidl.

Avec cette opération, Suez atteint "environ 40% de l'objectif de rotation d'actifs annoncé en octobre dernier dans le cadre de son plan stratégique SUEZ 2030, et trouve, avec PreZero, un nouvel environnement bénéfique au développement de l'activité et de ses collaborateurs", a indiqué le groupe.

L'opération devrait être conclue au premier trimestre 2021, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires et des conditions suspensives usuelles, dont la consultation des instances représentatives du personnel, a précisé Suez.

"Dans le cadre du protocole d'accord, Suez et le Groupe Schwarz vont explorer l'opportunité de développer des partenariats stratégiques permettant d'accélérer le développement de l'économie circulaire. Les deux groupes souhaitent réunir leurs compétences fortes et complémentaires dans le domaine de la gestion des déchets et des services de recyclage", a expliqué Suez.

