Suez : nouveaux contrats sur les marchés industriels

27/08/2020 | 11:00

Le groupe Suez annonce ce jour avoir signé 'de nombreux nouveaux contrats' sur les marchés industriels, pour un total de plus de 860 millions d'euros, depuis le début de l'année.



'Suez accélère le développement de ses activités industrielles, notamment sur 6 marchés prioritaires : Agroalimentaire, Chimie, Construction Déconstruction et Matériaux, Énergie, Pâtes & Papiers, Industrie Minière & Métallurgique', commente le groupe.



L'accompagnement des industries dans la mise en place de technologies et de services afin de garantir les performances opérationnelles et relever les défis environnementaux, fait partie de la stratégie 'Shaping Suez 2030' du groupe.



