Suez : protocole d'accord signé avec PreZero

16/09/2020 | 08:19

Suez annonce un protocole d'accord avec PreZero visant à explorer l'opportunité de développer des partenariats stratégiques pour promouvoir des solutions innovantes de gestion des déchets et accélérer le développement de l'économie circulaire en Europe.



Le groupe entre aussi en négociations exclusives avec PreZero pour la cession de ses activités de recyclage et valorisation - hors recyclage des plastiques et traitement de déchets dangereux - aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Allemagne et en Pologne.



Suez souligne que par ces opérations avec PreZero, branche environnementale du groupe Schwarz, il atteint environ 40% de l'objectif de rotation d'actifs annoncé en octobre dernier dans le cadre de son plan stratégique Suez 2030.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.