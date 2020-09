Suez : rejet unanime du projet de Veolia par le conseil

10/09/2020 | 09:23

Suez annonce que son conseil d'administration a considéré à l'unanimité que 'le projet d'opération hostile annoncé par son concurrent Veolia, le 30 août 2020, est incompatible avec l'intérêt de Suez et de l'ensemble de ses parties prenantes'.



Il estime notamment que la structure d'ensemble proposée par Veolia est contestable, que le projet pose d'importants problèmes de concurrence et réglementaires, et qu'il 'omet des risques d'exécution et des di-synergies majeurs'.



Le conseil apporte dès lors son plein soutien à l'équipe de direction dans la mise en oeuvre de l'accélération du plan Suez 2030 ainsi que dans ses recherches d'une solution alternative à celle proposée par Veolia.



