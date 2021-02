Suez rejette l'OPA de Veolia, vise un retour à la croissance en 2021

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités Suez a annoncé vendredi que son conseil d'administration avait rejeté l'offre publique d'achat (OPA) de Veolia de 18 euros par action et a indiqué vouloir retrouver la croissance organique cette année après avoir accusé une perte en 2020.

Lors d'un réunion tenue mercredi, le conseil d'administration de Suez a décidé à l'unanimité "que les conditions n'étaient pas réunies pour accueillir favorablement" le projet de rachat de Veolia.

Suez a réitéré plusieurs critiques sur l'OPA de son rival, avançant que "la valeur intrinsèque" du groupe est supérieure au prix proposé par Veolia, et que ce prix ne prend pas en compte les synergies liées à l'offre. Suez a également de nouveau pointé "de sérieux problèmes de concurrence" liés à l'opération et réaffirmé que le dépôt du projet d'offre constituait une violation de l'engagement d'amicalité de Veolia.

Suez a également affirmé qu'il prendrait "toute mesure utile pour s'assurer que Veolia n'impose pas ses propres intérêts" lors de sa prochaine assemblée générale des actionnaires.

Le groupe a dit avoir mandaté en qualité d'expert indépendant le cabinet Finexsi dans le cadre du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Suez tente de résister à l'offensive de Veolia qui a déposé début février une offre publique d'achat (OPA) hostile sur les 70,1% du capital de son rival qu'il ne possède pas encore.

Suez a fait ces annonces tout en livrant ses perspectives 2021 et des résultats annuels marqués par la crise sanitaire.

Pour l'année en cours, Suez a pour objectifs des revenus supérieurs à 16 milliards d'euros et "un retour de la croissance organique", un résultat opérationnel (Ebit) compris entre 1,4 milliard det 1,6 milliard d'euros, un bénéfice net par action de 0,8 à 0,85 euro et un flux de trésorerie libre récurrent de plus de 500 millions d'euros.

Le groupe a accusé en 2020 une perte nette part du groupe de 228 millions d'euros, contre un bénéfice net de 352 millions d'euros en 2019.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) s'est établi à 2,8 milliard d'euros, contre 3,2 milliard d'euros en 2019. Il a représenté 16,4% du chiffre d'affaires, contre 17,9% en 2019.

Le chiffre d'affaires de Suez a reculé de 4,5%, à 17,2 milliards d'euros. A taux de change et périmètre constants, les ventes sont ressorties en baisse de 2,8%.

Selon le consensus établi par FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur une perte nette de 404 millions d'euros, un Ebitda de 2,7 milliard d'euros et un chiffre d'affaires de 8,07 milliards d'euros.

Suez a également annoncé qu'il proposerait un dividende au titre de l'exercice 2020 de 0,65 euro par action, comme annoncé en septembre. L'an passé, le groupe avait réduit d'un tiers son coupon versé au titre de l'exercice 2019, à 0,45 euro par action.

