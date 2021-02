Suez : remporte dans le cadre d'un groupement un contrat de 120 mlns d'euros à Oman

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités Suez a annoncé mercredi avoir signé, dans le cadre d'un groupement détenu à 51%, un contrat d'une durée de 20 ans pour le traitement des eaux de production de Petroleum Developemnt Oman, la première compagnie pétrolière du sultanat d'Oman, pour un montant de 120 millions d'euros.

Ce contrat porte sur la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance d'infrastructures permettant de traiter quotidiennement 40.000 mètres cubes d'eaux de production issues des gisements de pétrole de Rima, a expliqué Suez dans un communiqué.

"Dans le cadre de ce contrat, Suez, l'actionnaire principal avec 51% des parts, et ses partenaires Merit National Investments et Al Shawamikh Oil Services avec une participation respective de 24,5%, financeront, construiront et exploiteront pendant 20 ans plusieurs grands bassins d'évaporation et de systèmes de zones humides sur une surface de plus de 400 hectares, à l'aide d'une technologie conçue par Sus Teco", a ajouté le groupe français.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

February 24, 2021 03:55 ET (08:55 GMT)