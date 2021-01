Suez : renforce sa présence aux Etats-Unis

Suez annonce aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition des réseaux d'eau et d'assainissement de “Heritage Hills Water Works Corporation” et 'Heritage Hills Sewage Works Corporation' de l'état de New York, pour un montant d'environ 7,3 millions euros.



Cette opération permet à Suez de renforcer sa présence aux Etats-Unis, desservant 2700 clients supplémentaires du réseau d'eau et 2900 clients du réseau d'assainissement sur ce territoire du comté de Westchester.



Dans ce cadre, le groupe prévoit aussi d'investir près d'1,2 million d'euros afin d'améliorer la qualité du service, la sécurité de l'exploitation et la qualité de l'eau. Selon les termes de l'accord, les tarifs seront identiques pour les clients de ' Heritage Hills ' pendant trois ans.



Suez soigne également sa démarche environnementale, assurant que 'les clients bénéficieront de remises sur des systèmes économiseurs d'eau (toilettes, pommes de douche) et des contrôleurs d'irrigation intelligents'.



