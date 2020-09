Suez renforce son plan stratégique et promet une accélération du retour aux actionnaires

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités Suez a mis à jour mardi son plan stratégique SUEZ 2030, accélérant les économies et promettant au moins 2 milliards d'euros de retour aux actionnaires. L'accélération de ce plan, présenté l'an passé, survient au moment où le concurrent de Suez, Veolia a lancé une offensive pour prendre son contrôle.

Suez promet à ses actionnaires une rémunération d'au moins 2 milliards d'euros d'ici à fin 2022, avec un dividende ordinaire de 0,65 euro par action en 2021 puis 0,70 euro par action en 2022. A ces coupons s'ajouterait une distribution exceptionnelle d'au moins 1 milliard d'euros en 2021 sous forme de rachats d'actions ou de dividende exceptionnel.

"Les dividendes, les rachats d'actions et la hausse de l'Ebitda [excédent brut d'exploitation] ajouteront 12 à 13 euros de valeur [par titre] pour l'actionnaire d'ici 2022", a déclaré Julian Waldron, le directeur financier de Suez, lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes. Suez compte faire progresser sa marge d'Ebitda (excédent brut d'exploitation) de 100 points de base à 300 points de base entre 2019 et 2022.

Le groupe de services aux collectivités a revu à la hausse les économies annuelles prévues à l'horizon 2023, tablant désormais sur 1,2 milliard d'euros, contre 1 milliard d'euros précédemment.

"Le programme de rotations d'actifs est bien avancé, avec la première vague achevée et la deuxième en discussions avancées, et pour des niveaux de valorisation significativement supérieurs aux objectifs initiaux du plan SUEZ 2030", a par ailleurs expliqué Suez.

En termes d'objectifs opérationnels, Suez vise un chiffre d'affaires de plus de 16 milliards d'euros en 2021 puis supérieur à 17 milliards d'euros en 2022. Le résultat opérationnel (Ebit) est attendu entre 1,35 milliard et 1,5 milliard d'euros en 2021, et à environ 1,7 milliard d'euros en 2022. Le résultat net récurrent par action s'inscrirait entre 0,75 euro et 0,80 euro par action en 2021 puis entre 0,9 et 1 euro par action l'année suivante, selon les projections de Suez.

Le groupe de services aux collectivités a en outre annoncé qu'il consacrerait 1,5 milliard d'euros à la croissance externe, via des opérations sélectives, entre juin 2020 et décembre 2022. Sur le même horizon, des investissements de 3 milliards d'euros seront réalisés pour stimuler la croissance organique.

"En complément, 1 milliard d'euros pourrait venir renforcer les investissements dans la croissance organique et inorganique, en fonction des opportunités et en accord avec notre stricte discipline financière, ou faire l'objet d'une distribution extraordinaire", a expliqué Suez.

A partir de 2022, le niveau de croissance organique annuelle est attendu entre 4% et 5%. La rentabilité des capitaux employés (ROCE) serait comprise entre 6,5% et 7%, contre 4,9% en 2019.

Suez a par ailleurs confirmé ses objectifs pour le reste de l'année 2020, à savoir un résultat opérationnel compris entre 600 et 650 millions d'euros au second semestre et un repli organique de l'activité de 4% à 2% par rapport au deuxième semestre 2019.

-Julien Marion et Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

