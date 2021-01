Suez : réservation record pour l'opération Sharing 2021

Suez annonce qu'à l'issue de la période de réservation, plus de 15000 salariés ont manifesté leur souhait d'investir dans Sharing 2021, soit un taux de réservation de 52%, en progression de plus de 60% par rapport aux quatre offres précédentes.



'Cette participation record pour la cinquième offre d'actionnariat salarié montre le soutien des équipes à notre plan stratégique Suez 2030', commente Bertrand Camus, le directeur général du groupe de services aux collectivités.



A l'issue de la période de souscription/rétractation, qui se concrétisera du 5 au 9 mars, et sur la base du cours de référence qui sera fixé le 4 mars, l'actionnariat salarié de Suez devrait ainsi passer de 4% à 5,6% du capital, sur la base des conditions actuelles.



