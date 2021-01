Suez : se renforce sur le marché des déchets dangereux

Suez annonce l'extension de ses capacités de traitement et de valorisation des déchets dangereux en Europe.



Le groupe prévoit ainsi de doubler ses capacités de traitement des solvants aux Pays-Bas d'ici 2030 avec une capacité portée à 30 000 tonnes/an.



'A date, 20 millions de tonnes de solvants non regénérés sont produits chaque année dans le monde, dont 5 millions en Europe.Grâce à la régénération de ces solvants, Suez permettra à ses clients industriels de réduire leur empreinte carbone', indique le groupe.



Par ailleurs, alors que l'Espagne met en place la traçabilité des déchets ménagers et industriels, Suez va ouvrir une nouvelle usine de valorisation sur le site de Legutiano.



Cette autre installation pourrait valoriser, d'ici 2023, plus de 30000 tonnes/an de déchets industriels issus de l'industrie locale, tel que des boues de traitement d'effluents et des résidus métallurgiques, précise Suez.



