Suez : va examiner l'offre publique de Veolia

Veolia a adressé ce matin au Conseil d'administration de Suez la proposition d'offre publique qu'elle a l'intention de déposer sur les 70,1% du capital de Suez.



Le Conseil d'administration de Suez accuse réception du courrier. Il avait demandé à plusieurs reprises que des précisions lui soient fournies. Le Conseil examinera le document reçu.



' L'intérêt du projet pour les actionnaires et les autres parties-prenantes, les salariés et les clients, doit s'apprécier au regard des projets alternatifs présentant un potentiel de création de valeur significatif et des modalités d'exécution rapides et maitrisées. Le Conseil sera également attentif à la cohérence avec le plan stratégique Suez 2030 et avec la raison d'être du Groupe ' indique le groupe.



' Comme exposé par Veolia, une offre engageante de sa part ne peut être déposée actuellement à l'Autorité des marchés financiers : en effet, l'opération proposée a été organisée et structurée par Veolia dans des conditions irrégulières ; elle fait l'objet de procédures judiciaires et a donné lieu à des décisions de justice de suspension ' rajoute Suez.



