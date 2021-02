Suez : va interjeter appel, dans son dossier avec Veolia

Ce 3 février, le Tribunal Judiciaire de Nanterre a fait droit aux demandes de Veolia 'en contradiction avec les décisions de justice rendues à ce jour concernant le projet de Veolia pour Suez par le Tribunal et la Cour d'Appel de Paris', fait savoir Suez.



Par conséquent, les CSE de Suez vont interjeter appel pour faire reconnaître la légitimité de l'information-consultation de ses Instances Représentatives du Personnel, déjà confirmée précédemment par 4 décisions de justice. Il s'agira aussi de faire constater que le projet de Veolia, d'une ampleur inégalée, a des conséquences sur l'ensemble des entités du groupe Suez, indique Suez.



L'entreprise souligne par ailleurs que 'les droits de vote de Veolia sont par principe suspendus en application des réglementations européenne et britannique de la concurrence'.



Suez réitère enfin 'son souhait d'engager des discussions constructives avec Veolia, sur la base de sa solution soutenue par Ardian-GIP, pour définir un projet respectueux de l'ensemble des parties prenantes et conforme à leurs intérêts respectifs pour permettre le renforcement des deux groupes, sans démantèlement de Suez.'



