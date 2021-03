Veolia/Suez : la justice lève ses restrictions sur la fondation néerlandaise de Suez

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le tribunal de commerce de Nanterre a décidé jeudi de rétracter son ordonnance qui empêchait le groupe Suez de rendre irrévocable sa fondation aux Pays-Bas.

"Ni l'urgence, ni le recours à une procédure non-contradictoire n'étant justifiés, nous rétracterons l'ordonnance 2020 0 0725 du 19 novembre 2020", a indiqué le tribunal de commerce.

Afin de faire échec au projet d'offre publique d'achat de Veolia, Suez avait créé fin septembre aux Pays-Bas une fondation chargée d'assurer le maintien de Suez Eau France et de ses actifs au sein du groupe pendant quatre ans.

Suez avait précisé qu'il entendait maintenir ce dispositif "le temps nécessaire", et jusqu'en septembre 2024 au plus tard, dans le but de protéger les intérêts de ses parties prenantes.

Le conseil d'administration de Suez s'était réservé la possibilité de désactiver à tout moment le dispositif ou au contraire de le rendre irrévocable jusqu'en septembre 2024.

"La création de la fondation a été voulue pour protéger les intérêts des actionnaires, des salariés, des clients et autres parties prenantes. Elle l'a fait depuis cinq mois et cet outil, respectueux des dispositions légales, a déjà permis une amélioration des termes de l'offre de Veolia", a réagi Suez jeudi.

Contactée par l'agence Agefi-Dow Jones, une porte-parole de Veolia n'était pas en mesure d'apporter un commentaire dans l'immédiat.

