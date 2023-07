SUFA Technology Industry Co., Ltd. CNNC est une société basée en Chine dont l'activité principale est la conception, la recherche, le développement, la fabrication, la vente et la prestation de services de vannes industrielles. Les principaux produits de la société sont, entre autres, les robinets-vannes, les vannes d'arrêt, les clapets anti-retour, les vannes à bille, les vannes papillon, les vannes à diaphragme et les vannes de régulation. Les vannes de la société sont principalement utilisées dans les industries nucléaire, pétrolière, chimique, métallurgique, électrique et autres. La société est également impliquée dans la fabrication de flans et d'autres activités. La société distribue ses produits sur le marché national et sur les marchés étrangers.

Secteur Machines et équipements industriels