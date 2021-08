Sugarbud annonce son partenariat avec ROSE ScienceVie et son entrée au Québec 27/08/2021 | 11:01 Envoyer par e-mail :

CALGARY, Alberta, 27 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sugarbud Craft Growers Corp. (TSXV : SUGR, SUGR.DB, SUGR.WR, SUGR.WS, SUGR.WT) (OTCQB : SBUDF) (« Sugarbud » ou « la Société ») est fière d'annoncer qu'elle a conclu une entente de ventes, de marketing, d'approvisionnement et de distribution (« l'Entente ») avec ROSE ScienceVie (« ROSE ») pour la province du Québec.

Entente d’approvisionnement Selon les termes de cette entente, Sugarbud s’associe à ROSE pour offrir au Québec du cannabis artisanal de qualité supérieure cultivé par Sugarbud, sous la marque ELEKT Cannabis de ROSE. L’Entente avec ROSE est soumise aux exigences habituelles en matière de réglementation et d’avis concernant de nouveaux produits. « Nous sommes ravis de nous associer à ROSE pour offrir au Québec des variétés de cannabis artisanal de qualité supérieure cultivées par Sugarbud, sous la marque ELEKT Cannabis. Toute l’équipe de ROSE s’est engagée à fournir des produits et des services exceptionnels en matière de cannabis aux Québécois et nous sommes très fiers de collaborer directement avec ROSE pour y parvenir », a déclaré John Kondrosky, président et chef de la direction de Sugarbud. « Nous sommes très heureux d’avoir l’occasion de commercialiser une lignée génétique unique sur le marché québécois et de nous associer à Sugarbud, une société de cannabis qui transmet une longue tradition en provenance de l’Ouest canadien, fournissant une sélection de cannabis artisanal exceptionnel. Ce qui est encore plus excitant pour nous, c’est la possibilité d’impliquer les consommateurs dans cette aventure. Grâce à ce partenariat, nous avons pu donner aux Québécois la possibilité de voter sur la souche; nous avons vraiment impliqué les consommateurs dans le processus de sélection du produit pour nous assurer que nous répondons à leurs besoins », a déclaré Davide Zaffino, président et chef de la direction de ROSE ScienceVie inc. La première souche cultivée par Sugarbud et à être lancée sous la marque ELEKT ‒ Krypto Chronic #2 ‒ est d’ores et déjà disponible pour la vente à usage récréatif à l’échelle du Québec. À propos de Sugardbud « Un cannabis artisanal pour une nouvelle ère » Basée en Alberta, Sugarbud est une entreprise-boutique de cannabis artisanal, orientée sur l’expérience des consommateurs. Elle se consacre à la culture et à la production de produits d’une qualité exceptionnelle pour les consommateurs de cannabis les plus exigeants. La Collection de cannabis artisanal de Sugarbud s’efforce de définir la croisée des chemins entre le savoir-faire, la qualité et la valeur des produits pour les consommateurs dans le marché canadien du cannabis récréatif. Nous sommes fiers, nous prenons notre temps............. Faites l’expérience de la différence. John Kondrosky

Président et chef de la direction

Sugarbud Craft Growers Corp.

Téléphone : 604 499-7847

Courriel : johnk@sugarbud.ca



Responsable des relations avec les investisseurs

Chris Moulson

Chef de la direction financière

Sugarbud Craft Growers Corp.

Téléphone : 778 388-8700

Courriel : chrism@sugarbud.ca



Sites Internet :

http://www.sugarbud.ca/

http://www.craftcannabiscollection.ca Adresse : Suite 620, 634 - 6th Avenue S.W., Calgary (Alberta) T2P 0S4 À propos de ROSE ScienceVie Inc. En tant qu’entreprise privée québécoise fondée par un groupe de cadres chevronnés ayant une vaste expérience dans des industries hautement réglementées, ROSE ScienceVie s’engage à faire en sorte que la vente et la consommation responsables du cannabis bénéficient au Québec. De la culture du cannabis à la commercialisation, en passant par la logistique, ROSE joue un rôle clé sur le marché québécois. ROSE produit non seulement un cannabis remarquable, mais offre également un service complet de mise en marché à des producteurs sélectionnés afin de favoriser une offre diversifiée sur le marché québécois. ROSE est également l’entreprise derrière le collectif de microproducteurs DLYS. Pour les demandes des médias destinées à ROSE, veuillez communiquer avec : Valentine Vaillant

Vice-présidente au marketing et aux ventes

valentine.vaillant@roselifescience.ca

438 989-6654 Énoncés prospectifs et mises en garde Le présent communiqué de presse est susceptible de contenir des énoncés prospectifs. Plus particulièrement, et sans limitation, ce communiqué de presse contient des déclarations concernant : l’évaluation par Sugarbud des plans, des opérations et de la culture du cannabis prévus dans l’avenir, y compris les opportunités de vente, de marketing et de distribution; la capacité de la Société à poursuivre ses activités conformément aux efforts de santé publique en cours pour contenir la COVID-19; la qualité des produits; les partenariats, y compris avec ROSE et CannMart; le développement, la production et la vente de produits dérivés du cannabis, y compris les cartouches de cigarettes électroniques; la demande de modification de sa licence de vente pour permettre la vente directe d’extraits de cannabis; la croissance future; et la capacité à créer de la valeur pour les actionnaires. Lorsqu’ils sont utilisés dans le présent document, les termes « sera/seront », « anticipe », « croit », « estime », « s’attend », « intention », « peut/pourrait », « projet/projeté », « devra/devrait » et d’autres expressions similaires font partie des énoncés qui identifient les énoncés prospectifs. Les déclarations prospectives sont fondées sur des attentes et des hypothèses formulées par Sugarbud. Les énoncés prospectifs sont soumis à un large éventail de risques et d’incertitudes, et bien que Sugarbud estime que les attentes représentées par ces énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne garantit que de telles attentes s’avéreront exactes. Plusieurs facteurs pourraient faire en sorte que les résultats diffèrent de manière significative de ceux exprimés de façon implicite ou explicite dans les énoncés prospectifs, incluant, mais sans s’y limiter : les plans d’expansion et de développement actuellement envisagés peuvent être interrompus ou modifiés; la production de cannabis peut être plus faible que prévu, Sugarbud peut ne pas obtenir les approbations requises de Santé Canada, y compris en ce qui concerne une licence de vente modifiée; la demande de produits Sugarbud peut être plus faible que prévu; les rendements des activités de production et de vente; les résultats de la recherche scientifique; les changements de prix et de coûts des intrants; la demande de main-d’œuvre ; la demande de produits; l’incapacité des contreparties à remplir leurs obligations contractuelles; l’incapacité à maintenir la reconnaissance de la marque par les consommateurs et la fidélité des clients; la dépendance à l’égard des relations avec les grossistes et les détaillants pour la distribution des produits et l’incapacité à maintenir des relations commerciales stratégiques; la concurrence soutenue, y compris de sources illicites; l’incertitude et l’évolution continue des marchés; les litiges en matière de responsabilité à l’égard des produits; la dépendance à l’égard des technologies de l’information; les atteintes à la propriété intellectuelle; l’incapacité à tirer parti des partenariats; la sensibilité des clients finaux à l’augmentation des taxes de vente et aux conditions économiques; l’incapacité de se conformer à certaines réglementations; le départ de personnel de gestion clé ou l’incapacité d’attirer et de retenir des talents; les actions et les initiatives des gouvernements fédéral et provinciaux et les changements dans les actions gouvernementales, les initiatives et les politiques gouvernementales, ainsi que leur exécution et leur impact; la capacité de mettre en œuvre les stratégies de l’entreprise; l’état des marchés financiers nationaux; la capacité d’obtenir du financement; les changements dans les conditions générales du marché; les conditions et les événements au sein de l’industrie; la taille du marché de la marijuana médicale et du marché de la marijuana récréative; les réglementations gouvernementales, y compris les développements législatifs et réglementaires futurs concernant la marijuana médicale et récréative; les retards de construction; les risques inhérents à l’activité agricole, tels que les insectes, les maladies des plantes et les risques agricoles similaires qui peuvent avoir un impact significatif sur la taille et la qualité de la récolte des cultures de cannabis; la concurrence des autres acteurs de l’industrie; et d’autres facteurs plus amplement décrits de temps à autre dans les rapports et les déclarations effectués par Sugarbud auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières. En outre, la Société prévient que l’incertitude mondiale actuelle concernant la propagation du virus qui entraîne la COVID-19, et ses répercussions sur l’économie mondiale en général, peut avoir un effet négatif important sur la Société. Bien que les répercussions précises du virus qui entraîne la COVID-19 sur la Société demeurent inconnues, la propagation rapide du virus qui entraîne la COVID-19 peut avoir un effet négatif important sur l’activité économique mondiale et peut entraîner une volatilité et une perturbation des chaînes d’approvisionnement mondiales, des opérations, de la mobilité des personnes et des marchés financiers, ce qui pourrait avoir une incidence sur les taux d’intérêt, les cotes de crédit, le risque de crédit, l’inflation, les affaires, les conditions financières, les résultats d’exploitation et d’autres facteurs pertinents pour la Société. Le lecteur devrait se référer à la dernière notice annuelle de Sugarbud et au rapport de gestion pour connaître les facteurs de risque supplémentaires liés à Sugarbud, qui peuvent être consultés sous le profil de Sugarbud sur www.sedar.com. Sauf si les lois applicables l’exigent, Sugarbud ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement les énoncés prospectifs. La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.



