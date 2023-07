SUGIMOTO & CO.,LTD. est une société basée au Japon dont l'activité principale est la vente de machines et d'équipements. La société est principalement engagée dans la vente d'équipements de mesure, d'équipements mécaniques et d'autres équipements d'usine, d'outils, de fournitures d'usine, d'équipements pneumatiques et hydrauliques et de produits consommables. La société développe ses activités sur le marché national et à l'étranger.

Secteur Machines et équipements industriels