Sui Southern Gas Company Limited est une entreprise intégrée de services publics de gaz naturel basée au Pakistan. Elle exerce des activités de transport et de distribution de gaz naturel et installe des systèmes de transport à haute pression et de distribution à basse pression dans les provinces de franchise du Sindh et du Baloutchistan. La société achète du gaz en vrac à plus de 24 sociétés d'exploration et de production (E&P) locales et étrangères pour l'approvisionner dans ses zones de concession. Son réseau de transport comprend plus de 4 143 kilomètres de gazoducs à haute pression d'un diamètre de 12 à 42 pouces. Ses activités de distribution couvrent plus de 160 villes et 3 800 villages dans le Sindh et le Baloutchistan. La société vend ses produits aux consommateurs industriels, commerciaux et domestiques par l'intermédiaire d'un réseau de distribution d'environ 48 254 km. Elle possède une usine de fabrication de compteurs qui produit des compteurs G-4 et G-1.6 pour la consommation locale, ainsi que quelques exportations vers des acheteurs internationaux.

Secteur Services aux collectivités de gaz